Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС ⚠ Россия угрожает Литве 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Бизнес под ключ от 2,4 тыс. долларов: что могут купить украинцы уже сейчас

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 июня, 13:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем об актуальных предложениях для микропредпринимателей на украинском рынке
Украинцы продают готовый бизнес
Украинцы продают готовый бизнес / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

Украинская экономика устойчиво выдерживает все трудности, а бизнес – понемногу оживает. Активный сегмент рынка – это микропредпринимательство.

Редакция "Сегодня" промониторила сайт OLX и узнала, какой готовый бизнес могут купить украинцы уже сейчас по умеренной цене и начать собственное дело.

Реклама

Магазин разливного пива

Магазин разливного пива в Одессе.
Магазин разливного пива в Одессе. / Фото: скриншот

Владелец магазина разливаемого пива в Одессе срочно продает бизнес за 2400 долларов (71,1 тыс. грн). В помещении площадью 27 кв.м есть 13 кранов, охладители и другое пивное оборудование. Магазин меблированный, с техникой.

Небольшая кофейня

Кофейня в Киеве
Кофейня в Киеве / Фото: скриншот

Реклама

В Киеве предлагают "под ключ" купить аппарат для изготовления кофе с собой за 2900 долларов (86 тыс. грн) или уже готовую кофейню с посадочными местами за 3900 долларов (115,5 тыс. грн). Заведение будет работать как франшиза сети, обслуживающей клиентов с 2014 года.

Салон красоты

Салон красоты
Салон красоты / Фото: скриншот

Владелец салона красоты в Киевской области переезжает, потому решила продать готовый бизнес за 6000 долларов (175 тыс. грн). Расположен он в жилом комплексе и проработал уже 5 лет. Есть два места для мастеров маникюра, три для парикмахеров и одно – для наращивания ресниц. В бонус – развитая страница в Instagram и клиентская база.

Реклама

Производство металлических деталей

Производство
Производство / Фото: скриншот

За 10,5 тыс. долларов (311,4 тыс. грн.) в Днепре продают бизнес-производство. В небольшом цехе изготовляют детали из металла. Имеются все необходимые инструменты – станки, столы, а также материалы для работы, мебель, газогенераторная печка, бонусом идет клиентская база.

Пиццерия

Пиццерия в Одессе
Пиццерия в Одессе / Фото: скриншот

В Одессе продают уже работающую пиццерию. Цена бизнеса – 47,5 тыс. долларов (1,4 млн грн). В помещении сделан дизайнерский ремонт, оно меблировано и с техникой. Расположено заведение на первом этаже жилого комплекса.

Производство Pini Key

Производство Pini Key
Производство Pini Key / Фото: скриншот

В Луцке срочно продается линия по производству топливных брикетов Pini Key. В комплекте идет термоупаковочное оборудование, печи для обжига, видеонаблюдение и скважина для воды. Мощности позволяют изготовить 600 кг продукции в час. Заявленная цена – 90 тыс. долларов (2,6 млн грн).

Безвозвратные гранты на собственное дело

Государство также активно поддерживает украинцев, готовых развивать собственное дело. Наиболее предприимчивым предоставят безвозвратные гранты на сумму до 250 тыс. грн в рамках программы "єРобота".

Всего за год планируют выдать 20 тыс. грантов микропредпринимателям. Сфера деятельности неограниченная – от пошива одежды до СТО и салонов красоты. Нужно только разработать четкий бизнес-план и подать его вместе с заявкой на участие в программе через "Дію".

В течение двух недель эксперты Ощадбанка и Государственного центра занятости оценят бизнес-план. Если он отвечает критериям программы, то деньги будут переведены на специальный счет заявителя в банке. Их можно использовать только по назначению – на технику, аренду помещения, сырье, материалы и т.д.

Правительство также запустило две аналогичные грантовые программы для аграриев. В ближайшее время должно появиться предложение для работников сферы ИТ и переработки.

"Сегодня" раньше рассказывали, как найти работу украинцам в Италии, а также писали, как предпринимателям получить 20 тыс. грн в поддержку своего дела.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20498.23

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1096.77

Litecoin (LTC)

52.17

Ripple (XRP)

0.32

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять