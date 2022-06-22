Европейские аэропорты не справляются с потоком туристов – что происходит

В больших аэропортах пассажиры вынуждены ждать обслуживания в разы дольше обычного

Европейские туристы испытывают неудобства в больших аэропортах, Фото: Pexes, Pasazer / Фото: Коллаж: Сегодня

В Европе возник туристический кризис в больших аэропортах, которые не справляются с сумасшедшими потоками пассажиров.

Как сообщило издание SchengenVisaInfo, аномальные очереди фиксируют в Испании, Италии, Франции и других популярных туристических странах.

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Объясняют ситуацию тем, что во многих странах ЕС уже сняли ограничения, связанные с COVID-19. В то же время двухлетняя пандемия и экономическая ситуация заставили аэродромы увольнять часть работников, поэтому персонал просто не справляется с большим количеством туристов, которые наконец решили съездить в отпуск.

Что происходит в аэропортах?

Во Франции и Италии, кроме очередей на дальние рейсы, персонал аэропорта устроил забастовку. В Испании за последние несколько месяцев почти 15 000 пассажиров пропустили рейсы именно из-за очередей, летом этот показатель будет выше.

Определенные трудности испытывает и Германия, где зарегистрировали повышенный спрос на поездки и нехватку персонала, ожидания в терминалах постепенно растет. Компаниям Lufthansa, Ryanair и Air France, в связи с кадровой проблемой, пришлось отменить сотни рейсов и понести экономические потери.

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По информации издания Pasazer, не лучше ситуация в Нидерландах – столичный аэропорт Схипхол переполнен толпой пассажиров в очередях. В связи с нехваткой персонала в Амстердаме уже отменяют по несколько десятков рейсов ежедневно. Те, кто надеется вылететь по маршруту, должны прийти на аэродром за 4 часа до рейса.

Аналогичный хаос в Брюсселе – с 20 июня пассажиров просят ожидать регистрации по несколько часов, не за горами и отмены рейсов, а работники готовятся к массовым стачкам. Пришлось отменить часть рейсов и в лондонском аэропорту Гатвик, несмотря на то, что там открыли старый терминал и объявили о 400 новых вакансиях.

В России потерпел крушение военный самолет

Пока цивилизованная часть мира готовится к отдыху, в России совсем другая реальность. 21 июня вечером сообщили об аварии военного самолета Су-25 неподалеку от Ростова.

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Местные Telegram-каналы отметили, что воздушное судно упало на территории хутора Гусев Чертковского района. По предварительной информации, пилот погиб, его личность устанавливается. Других в салоне на момент авиакатастрофы не было.

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