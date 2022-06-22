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Європейські аеропорти не справляються з потоком туристів – що відбувається

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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22 червня, 12:16
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У великих аеропортах пасажири змушені чекати на обслуговування в рази довше, ніж зазвичай
Європейські туристи відчувають незручності у великих аеропортах, Фото: Pexes, Pasazer
Європейські туристи відчувають незручності у великих аеропортах, Фото: Pexes, Pasazer / Фото: Колаж: Сьогодні

В Європі виникла туристична криза у великих аеропортах, які не справляються з шаленими потоками пасажирів.

Як повідомило видання SchengenVisaInfo, аномальні черги фіксують в Іспанії, Італії, Франції та інших популярних туристичних країнах.

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Пояснюють таку ситуацію тим, що в багатьох країнах ЄС уже зняли обмеження, пов’язані з COVID-19. Водночас дворічна пандемія та економічна ситуація змусили летовища позвільняти частину працівників, тож наявний персонал просто не справляється з великою кількістю туристів, які нарешті вирішили з’їздити у відпустку.

Що відбувається в аеропортах?

У Франції та Італії, окрім шалених черг на далекі рейси, персонал аеропорту влаштував страйк. В Іспанії за останні кілька місяців майже 15 000 пасажирів пропустили рейси саме через черги, влітку цей показник буде вищим.

Певні труднощі відчуває й Німеччина, де зареєстрували підвищений попит на поїздки та нестачу персоналу, очікування в терміналах також поступово зростає. Компаніям Lufthansa, Ryanair та Air France, у зв’язку з кадровою проблемою, довелося скасувати сотні рейсів та зазнати економічних втрат.

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За інформацією видання Pasazer, не краща ситуація в Нідерландах – столичний аеропорт Схіпхол переповнений натовпом пасажирів у чергах. У зв’язку з нестачею персоналу, в Амстердамі вже скасовують по кілька десятків рейсів щодня. Ті, хто таки сподівається вилетіти за маршрутом, мусить прийти на летовище за 4 години до рейсу.

Аналогічний хаос в Брюсселі – з 20 червня пасажирів просять очікувати на реєстрацію по кілька годин, не за горами й скасування рейсів, а працівники готуються до масових страйків. Довелося скасувати частину рейсів і в лондонському аеропорту Гатвік, попри те, що там відкрили старий термінал та оголосили про 400 нових вакансій.

В Росії зазнав аварії військовий літак

Поки цивілізована частина світу готується відпочивати, в Росії зовсім інша реальність. 21 червня ввечері повідомили про аварію військового літака Су-25 неподалік від Ростова.

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Місцеві Telegram-канали зазначили, що повітряне судно впало на території хутора Гусєв Чортківського району. За попередньою інформацією, пілот загинув, його особу встановлюють. Інших людей у салоні на момент авіакатастрофи не було.

"Сьогодні" раніше писали, що в Одесі Збройні сили України збили ворожий російський літак, який пролітав над Чорним морем, а також розповідали, що морпіхи ЗСУ знайшли російський літак та останки окупантів у "сірій зоні".

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