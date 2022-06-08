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Пассажиров "Аэрофлота" лишают "самого ценного": дефицит в РФ дает о себе знать

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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8 июня, 15:29
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Нехватка продукции в России уже более заметна в быту, а импортозамещение, похоже, не работает
Очередной дефицит в "Аэрофлоте" побуждает к "тестам" в компании
Очередной дефицит в "Аэрофлоте" побуждает к "тестам" в компании / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Facebook / Аэрофлот

В российском "Аэрофлоте" решили ввести новый эксперимент: с 3 по 10 июня все бортпроводники должны считать туалетную бумагу на рейсах в Турцию.

Соответствующее письмо оперативной информации для работников было обнародовано в каналах Telegram из РФ.

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Несмотря на тестовый режим, такая практика может быть внедрена на постоянной основе. Согласно документу, работники компании должны проверять наличие туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток.

Пополнять подходящие места материалом можно только тогда, когда он полностью использован. А после завершения перелета в Анталию или Стамбул – вообще забирать остатки, посчитать их, опечатать и вернуть в аэропорт с накладной.

Раньше таких ограничений не было. После получения продукции бортпроводники следили только за тем, чтобы ее было достаточно.

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Лист "Аэрофлота"
Лист "Аэрофлота"

Нехватка бумаги в России

После полномасштабного вторжения РФ в Украину экономика агрессора понесла существенные потери – из рынка вышли крупные международные компании, а многие товары, как оказалось, в "большой и мощной" не производят. Следовательно, уже в марте население России почувствовало нехватку бумаги.

Белые офисные листы стали роскошью для россиян – местный продукт серый, а на вид и прикосновение как старая газета или туалетная бумага. В то же время сбывают такую продукцию по цене качественной бумаги А4.

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В ход пошла и "тяжёлая артиллерия" – запасы советских бланков, которые предусмотрительно хранили 30 лет. В больницах из-за дефицита бумаги направления начали выписывать на бумажках, изготовленных в СССР.

С нехваткой бумаги, в перспективе могут перестать печатать и "деревянную" валюту, ведь это просто не на чем сделать. Некоторые компании уже начали внедрять инициативы по выдаче зарплаты работникам рулонами туалетной бумаги и мыла. Такая же ситуация и с оформлением документов и выдачей чеков в магазинах.

"Сегодня" ранее писали, что в конце марта лист бумаги в России стоил дороже, чем акция Сбербанка. Уменьшилось на рынке и количество импортных авто, а остатки дилеры сбывают покупателям втридорога – цены в РФ побили мировые рекорды.

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