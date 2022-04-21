Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Не отличить от газеты или "Кохавинки" – чем и как россияне заменяют обычную бумагу

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 апреля, 16:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какие альтернативы обычной белой бумаге изобретают в России из-за дефицита
Белая и качественная офисная бумага России не светит
Белая и качественная офисная бумага России не светит / Фото: Pexels, Facebook, Коллаж: Сегодня

Война в Украине и санкции против России существенно влияют на экономическую ситуацию в соседней стране. Особенно это заметно на мелких бытовых проблемах, например, недостатке обычной бумаги.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать, чем население РФ заменяет офисную бумагу и как выкручивается из ситуации.

Реклама

Серая бумага

Белые листья А4, которые можно найти в любом магазине с канцелярскими принадлежностями в цивилизованной стране, в России теперь недоступны. Агрессор решил сделать импортозамещение, однако продукт местного производства с виду и на ощупь как газета или туалетная бумага. Серую и тонкую некачественную бумагу сбывают населению по цене офисной – по 539 рублей, или 198 грн.

Насколько отличается российская бумага от обычного А4
Насколько отличается российская бумага от обычного А4 / Фото: скриншот

Советское наследие

В ход пошла и тяжелая артиллерия – запасы советских бланков, которые предусмотрительно хранили 30 лет. В больницах из-за дефицита бумаги, направления начали выписывать на бумажках, изготовленных в СССР.

Реклама

Запасы из СССР
Запасы из СССР / Фото: Telegram

Туалетная бумага и мыло

Из офисной бумаги делают деньги, которых в стране-агрессорке скоро тоже будет нехватать. В Москве придумали, как выкрутиться из ситуации, и выплатили зарплату водителям "скорой" рулоном туалетной бумаги и куском хозяйственного мыла. Объяснили это тем, что все деньги ушли на войну с Украиной.

Альтернатива зарплате
Альтернатива зарплате / Фото: скриншот

Реклама

Без документов

Новорожденным в РФ перестали выдавать документы еще в начале марта. Из-за бумажного дефицита, матерям отказывают в выдаче свидетельства о рождении, потому что есть "задержки в логистике".

Без чеков

Все больше российских магазинов не выдают бумажные чеки из-за дефицита бумажной ленты. В некоторых сетях уже заменили их электронными аналогами, но пока не всюду. Кассиров также перестали штрафовать за невыдачу документа о совершенной покупке.

Санкции против РФ

Страны Европы вводят все больше санкций против России. Самое жесткое наказание ввела Бельгия – в результате введенных ограничений заморозили российских активов на 200 млрд евро.

"Основной причиной поразительного результата Брюсселя является факт, что в Бельгии находятся штаб-квартиры двух очень важных для международной финансовой системы структур: Euroclear и SWIFT", – отметил глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

С начала российского вторжения в Украину только 2379 граждан РФ попали под мировые санкции – это 0,000002% населения страны. Лицам из списков запрещены любые банковские транзакции, передача имущественных прав, а все активы, включая движимое и недвижимое имущество, заморожены.

Ранее мы писали, что США и ЕС усилят санкции против РФ, которые коснутся энергоресурсов. В то же время Украина показала миру план для тотального давления на РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

Цитата на segodnya.ua
Михаил Подоляк Советник руководителя Офиса президента
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?👇
Узнать
Пасхальные праздники
Как будут работать банки
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Green energy
Зеленая трансформация Украины
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять