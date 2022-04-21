Не отличить от газеты или "Кохавинки" – чем и как россияне заменяют обычную бумагу

Рассказываем, какие альтернативы обычной белой бумаге изобретают в России из-за дефицита

Белая и качественная офисная бумага России не светит / Фото: Pexels, Facebook, Коллаж: Сегодня

Война в Украине и санкции против России существенно влияют на экономическую ситуацию в соседней стране. Особенно это заметно на мелких бытовых проблемах, например, недостатке обычной бумаги.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать, чем население РФ заменяет офисную бумагу и как выкручивается из ситуации.

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Серая бумага

Белые листья А4, которые можно найти в любом магазине с канцелярскими принадлежностями в цивилизованной стране, в России теперь недоступны. Агрессор решил сделать импортозамещение, однако продукт местного производства с виду и на ощупь как газета или туалетная бумага. Серую и тонкую некачественную бумагу сбывают населению по цене офисной – по 539 рублей, или 198 грн.

Насколько отличается российская бумага от обычного А4 / Фото: скриншот

Советское наследие

В ход пошла и тяжелая артиллерия – запасы советских бланков, которые предусмотрительно хранили 30 лет. В больницах из-за дефицита бумаги, направления начали выписывать на бумажках, изготовленных в СССР.

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Запасы из СССР / Фото: Telegram

Туалетная бумага и мыло

Из офисной бумаги делают деньги, которых в стране-агрессорке скоро тоже будет нехватать. В Москве придумали, как выкрутиться из ситуации, и выплатили зарплату водителям "скорой" рулоном туалетной бумаги и куском хозяйственного мыла. Объяснили это тем, что все деньги ушли на войну с Украиной.

Альтернатива зарплате / Фото: скриншот

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Без документов

Новорожденным в РФ перестали выдавать документы еще в начале марта. Из-за бумажного дефицита, матерям отказывают в выдаче свидетельства о рождении, потому что есть "задержки в логистике".

Без чеков

Все больше российских магазинов не выдают бумажные чеки из-за дефицита бумажной ленты. В некоторых сетях уже заменили их электронными аналогами, но пока не всюду. Кассиров также перестали штрафовать за невыдачу документа о совершенной покупке.

Санкции против РФ

Страны Европы вводят все больше санкций против России. Самое жесткое наказание ввела Бельгия – в результате введенных ограничений заморозили российских активов на 200 млрд евро.

"Основной причиной поразительного результата Брюсселя является факт, что в Бельгии находятся штаб-квартиры двух очень важных для международной финансовой системы структур: Euroclear и SWIFT", – отметил глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

С начала российского вторжения в Украину только 2379 граждан РФ попали под мировые санкции – это 0,000002% населения страны. Лицам из списков запрещены любые банковские транзакции, передача имущественных прав, а все активы, включая движимое и недвижимое имущество, заморожены.

Ранее мы писали, что США и ЕС усилят санкции против РФ, которые коснутся энергоресурсов. В то же время Украина показала миру план для тотального давления на РФ.