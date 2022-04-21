Закрыть все лазейки: Украина показала миру план для тотального давления на РФ

Международная экспертная группа Ермака-Макфола показала миру план действий по усилению санкций против России и Беларуси

Украина разработала план по ужесточению санкций против РФ / Фото: Getty Images, kremlin.ru, Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Экспертная группа, в которую вошли украинские эксперты из разных сфер, а также известные мировые экономисты, историки и другие специалисты, разработала план по ужесточение санкций против России и Беларуси. Эту группу назвали по фамилиям ее сопредседателей руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и экс-советника президента США по национальной безопасности и посла Майкла Макфола.

"Сегодня" рассказывает, о чем идет речь в 10 пунктах этого плана, и как это поможет усилить давление на Россию.

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Полное нефтегазовое эмбарго, финансирование терроризма и усиление санкций

В первом пункте плана речь идет о расширении нефтегазовых санкций.

"Ввести полный запрет и эмбарго на российские сырую нефть, нефтепродукты, газ и уголь, запрещая как импорт, так и экспорт в демократический мир и из него, минимизируя при этом обход через введение вторичных санкций. Европейский Союз должен немедленно взять на себя обязательства прекратить торговлю с Россией и Беларусью в части нефтепродуктов. Страны ЕС должны сосредоточиться на существенном сокращении закупок российской сырой нефти и конденсата, пока они не достигнут нуля", – говорится в документе.

При этом группа признает, что добиться этого непросто, поэтому предлагает промежуточные шаги, среди которых, например:

установление импортной пошлины, тарифа или налога на импорт российской сырой нефти и конденсата;

заставить покупателей российской нефти и газа осуществлять платежи на счета условного хранения (escrow), которые будут недоступны России до окончания войны и ввести угрозу наложения санкций блокировки на любое финансовое учреждение, нарушающее условия условного хранения (escrow).

В то же время такие условия могут закрыть некоторые лазейки для обхода санкций. Как объяснил Андрей Ермак, есть некоторые конкретные примеры. Нефтегигант Shell производит смеси на половину с российской нефтью, что технически не считается продуктом российского происхождения.

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"В Плане все эмбарго и ограничения на экспорт нефти должны применяться ко всем блендам, то есть смесям, содержащим нефть российского происхождения. Лазейка со "смешиванием" российского продукта с другими – закрывается", – пояснил Ермак.

Во втором пункте предлагают ввести запрет на перевозки морским, наземным и железнодорожным транспортом из России в демократический мир, за исключением тех, которые касаются обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Также ввести санкции в отношении государственных судоходных компаний.

Также Украина требует отключить все российские финансовые учреждения от мировой финансовой системы SWIFT и блокировать активы этих учреждений.

Среди требований и признание РФ спонсором терроризма. Также усиление индивидуальных санкций против лиц, занимающих высшие государственные должности, банкиров и пропагандистов, и введение полных санкций против всех российских и белорусских государственных предприятий.

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Ермак отметил, что, например, Росатом производит ядерное оружие и контролирует 45% мирового рынка услуг по обогащению урана. Но санкции на него все еще не были наложены.

"Обеспечить расширение экспортного контроля и ввести запрет на экспорт в Россию всей стратегически важной высокотехнологичной продукции, в частности имеющей отношение к добыче, обработке и переработке нефти, сжиженному природному газу и буровому оборудованию. Ввести запрет на экспорт и поставку в Россию катализаторов, что используются для добычи нефти в телекоммуникационной промышленности и сельском хозяйстве", – говорится в седьмом пункте плана.

Также группа предлагает странам запретить экспорт металлов, минералов и руд, таких как титан, хром, медь и молибден и их готовой продукции в Россию.

Кроме того, в предложениях Украины говорится о наложении вторичных санкций, создании реестра всех международных компаний, все еще действующих в России и Беларуси, а также обеспечение функционирования всех санкций до тех пор, пока Россия не прекратит свое вторжение в Украину.

Данные о добыче и экспорте газа и нефти в РФ под запретом

С недавних пор Россия закрыла данные о добыче и экспорте нефти и газа. Объясняется это тем, что такая информация "была использована как дополнительное давление на российский рынок и его участников".

Между тем, в мире растет количество стран, декларирующих планы об отказе от российских энергоресурсов. К примеру, Сербия уже в 2023 году планирует экспортировать сжиженный природный газ из Греции (СПГ) и природный газ из Азербайджана.

Будут поставлять газ через интерконнектор между Сербией и Болгарией (IBS). Он должен заработать следующей осенью.

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