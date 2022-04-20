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Кризис набирает обороты: РФ уже не интересует инвесторов, россиянам прогнозируют только долги

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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20 апреля, 18:59
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Рассказываем, как экономика Российской Федерации страдает от последствий войны, которую она развязала против Украины
На Россию надвигается глубокий кризис
На Россию надвигается глубокий кризис / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Война РФ против Украины обернулась агрессору экономическими санкциями, выходом компаний и инвесторов. Теперь все это влияет на абсолютно все сферы жизни в этой стране.

О том, как экономика РФ дальше катится на дно и уровень жизни россиян рассказал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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Выросли бюджетные расходы, упали иностранные инвестиции

В России на 27% выросла цена реализации государственных проектов. То есть, в этом году на национальные проекты должны потратить на 620 млрд рублей больше, чем в прошлом году. В общем – 2,9 трлн рублей.

Рекордно упали и иностранные инвестиции.

"Иностранные же инвестиции в недвижимость РФ упали за первые 3 месяца 2022 года до рекордного низкого уровня: доля вложений в коммерческую недвижимость составила всего 1,8%, по итогам года она может приблизиться к 0%", – написал Гетманцев.

Эксперты также прогнозируют, что скоро наступит период тотальной неуплаты средств по ссудам и налогам в бюджет. В этой связи несколько финансовых саморегулируемых организаций РФ обратились к правительству и Центробанку с ходатайством введения "тотального моратория" на банкротства и принудительные взыскания.

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"Эксперты опасаются, что должники притормозят не только оплату кредитов, но и перестанут платить за услуги ЖКХ и затянут выплаты зарплат", – добавил Гетманцев.

Рынок недвижимости тоже в кризисе, а автозаводы стоят в простое

По оценкам экспертов, в России на рынке недвижимости ситуация такова:

  • на 27,3% сократился размер ипотечного кредитования на вторичное жилье в апреле по сравнению с февралем этого года;
  • на 3% за март выросла стоимость квадратного метра готового жилья;
  • на 20-40% может сократиться объем видной ипотеки по итогам 2022 года;
  • на 30% просел рынок аренды жилья и падение продолжается.

"Начавшийся кризис привел к росту объема предложения жилья в аренду на 18-30%: на рынок вышли квартиры, которые не могут быть оперативно проданы из-за высокой стоимости ипотеки, а также жилье россиян, выехавших из страны", – отметил Гетманцев.

А вот большинство автозаводов находится в простое из-за вынужденной остановки конвейеров. Для их восстановления не хватает комплектующих из-за разрыва логистических цепочек.

А ведущие российские предприятия запланировали сокращение режима работы. Ожидается, что спрос на рынке упадет, а также будет кризис поставки электронных компонентов.

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Как эмбарго на нефть и газ может изменить экономику РФ

Ранее "Сегодня" пообщались с финансовым аналитиком и экономистом Алексеем Лупоносовым и узнали, почему все так стремятся к введению эмбарго на российские ресурсы.

По словам эксперта, это одно из необходимых условий для того, чтобы остановить войну против Украины.

"Приводилась статистика о том, что около 40 млрд евро только за энергоресурсы было переведено в РФ Евросоюзом, а помощь, предоставленная за это же время Украине от ЕС, составляла лишь 8 млрд", – объясняет Лупоносов.

В связи с этим возникает вопрос – как мировое сообщество сможет обуздать Путина, если только за энергоресурсы и только от стран ЕС он получает около 40 млрд евро за 40 дней, то есть почти по миллиарду в день.

"Поэтому требование стратегов из всех поддерживающих нас стран состоит в том, чтобы Россию прекратили подпитывать живыми деньгами", – рассказывает аналитик.

Путину нужно платить зарплаты тем же военным и налаживать новые каналы экспорта через Китай. Остановить это можно, перекрыв поток валют в Россию, а этому поможет эмбарго на энергоресурсы.

О том, сможет ли это быстро сработать и дать результат, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также рассказывали, как Путин войной в Украине уничтожает жизнь простых россиян, и какая страна ЕС ввела самые эффективные санкции против РФ.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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