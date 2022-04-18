Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Самое жесткое наказание для России: какая страна ЕС ввела наиболее эффективные санкции

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 апреля, 14:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какая страна Европейского Союза ввела наиболее мощные санкции против России за ее агрессию
Эффективны ли санкции против России
Эффективны ли санкции против России / Фото: Getty Images, Reuters, Коллаж: Сегодня

Санкции Запада в отношении России за войну против Украины не всегда эффективны или ощутимы для россиян. Некоторые страны не готовы вводить слишком серьезные ограничения и рисковать своими интересами, чтобы наказать агрессора. А иногда РФ находит способы, как эти ограничения обойти.

Какое государство ввело наиболее эффективные санкции против РФ? Об этом рассказал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Реклама

Заморозили российские активы на 200 млрд евро

Европейское государство, которое ввело наиболее эффективные в ЕС санкции против России, – Бельгия. Именно в этой стране в результате введенных ограничений были заморожены российские активы на сумму около 200 млрд евро. Ни одно другое европейское государство не имеет большего результата.

"Основной причиной поразительного результата Брюсселя является факт, что в Бельгии находятся штаб-квартиры двух очень важных для международной финансовой системы структур: Euroclear и SWIFT. Euroclear занимается финансовыми транзакциями и играет важную роль в мировой торговле — ежегодно компания обрабатывает 276 млн транзакций на сумму 897 трлн евро. Также SWIFT, который более известен в мире, без доступа к которому под ударом находятся российский экспорт и импорт, без доступа к которому РФ упала в еще более глубокую финансовую изоляцию", – заметил Гетманцев.

В то же время, другие страны не могут похвастаться таким результатом. Например, санкции были такими:

  • Португалия заблокировала один счет в 242 евро;
  • Испания арестовала только три яхты;
  • Люксембург заморозил активы на сумму 2,5 млрд евро, принадлежащие лицам и находящимся под санкциями компаниям.

Сколько на самом деле россиян попали под санкции за войну против Украины

Ранее "Сегодня" писали, что через месяц от вторжения РФ в Украину только 2379 граждан Российской Федерации попали в мировые санкционные списки.

Реклама

За все преступления России в Украине только 0,000002% населения РФ попали под санкции.

Физическим лицам под этими санкциями запрещены любые банковские транзакции, передача имущественных прав, а все активы, включая движимое и недвижимое имущество, заморожены.

Кто именно и в каких странах попал под такие ограничения, читайте в нашем материале.

Реклама

Читайте также о том, как Еврокомиссия испортила планы Путина по газу, и когда в России наступит дефолт, и при каких условиях это произойдет.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Green energy
Зеленая трансформация Украины
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять