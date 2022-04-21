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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Не відрізнити від газети чи "Кохавинки" – чим і як росіяни замінюють звичайний папір

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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21 квітня, 16:47
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Розповідаємо, які альтернативи звичайному білому паперу винаходять в Росії через дефіцит
Білий і якісний офісний папір Росії не світить
Білий і якісний офісний папір Росії не світить / Фото: Pexels, Facebook, Колаж: Сьогодні

Війна в Україні та санкції заходу проти Росії суттєво впливають на економічну ситуацію в сусідній країні. Особливо це помітно на дрібних побутових проблемах, наприклад, нестачі звичайного паперу.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, чим населення РФ замінює офісний папір та як викручується із ситуації.

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Сірий папір

Білосніжні листки А4, які можна знайти в будь-якому магазині з канцелярським приладдям у цивілізованій країні, в Росії тепер недоступні. Агресор вирішив зробити імпортозаміщення, однак продукт місцевого виробництва на вигляд і дотик як газета чи туалетний папір. Сірий і тонкий неякісний папір збувають населенню за ціною офісного – по 539 рублів, або 198 грн.

Наскільки відрізняється російський папір від звичайного А4
Наскільки відрізняється російський папір від звичайного А4 / Фото: скриншот

Радянська спадщина

У хід пішла й "важка артилерія" – запаси радянських бланків, які завбачливо зберігали 30 років. У лікарнях через дефіцит паперу скерування почали виписувати на папірцях, виготовлених у СРСР.

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Запаси з СРСР
Запаси з СРСР / Фото: Telegram

Туалетний папір і мило

Із офісного паперу роблять гроші, яких в країні-агресорці скоро теж буде катма. У Москві придумали, як викрутитися з ситуації, та виплатили зарплату водіям "швидкої" рулоном туалетного паперу і шматком господарського мила. Пояснили це тим, що всі гроші пішли на війну з Україною.

Альтернатива зарплаті
Альтернатива зарплаті / Фото: скриншот

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Без документів

Новонародженим у РФ перестали видавати документи ще на початку березня. Через паперовий дефіцит, матерям відмовляють у видачі свідоцтва про народження, бо є "затримки в логістиці".

Без чеків

Все більше російських магазинів не видають паперові чеки через дефіцит паперової стрічки. У деяких мережах вже замінили їх на електронні аналоги, але поки що не всюди. Касирів також перестали штрафувати за невидачу документа про здійснену покупку.

Санкції проти РФ

Країни Європи запроваджують все більше санкцій проти Росії. Найжорсткіше покарання запровадила Бельгія – внаслідок введених обмежень заморозили російських активів на 200 млрд євро.

"Основною причиною разючого результату Брюсселя є факт, що в Бельгії знаходяться штаб-квартири двох дуже важливих для міжнародної фінансової системи структур: Euroclear і SWIFT", – зауважив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Від початку російського вторгнення в Україну лише 2379 громадян РФ потрапили під світові санкції – це 0,000002% населення країни. Особам зі списків заборонені будь-які банківські транзакції, передача майнових прав, а всі наявні активи, включаючи рухоме та нерухоме майно, заморожені.

Раніше ми писали, що США та ЄС посилять санкції проти РФ, які зачеплять енергоресурси. Водночас Україна показала світу план для тотального тиску на РФ.

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Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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