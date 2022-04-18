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Найжорсткіше покарання для Росії: яка країна ЄС ввела найбільш ефективні санкції

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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18 квітня, 14:14
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Розповідаємо, яка країна Європейського Союзу запровадила найбільш потужні санкції проти Росії за її агресію
Чи ефективні санкції проти Росії
Чи ефективні санкції проти Росії / Фото: Getty Images, Reuters, Колаж: Сьогодні

Санкції Заходу щодо Росії за її війну проти України не завжди ефективні чи відчутні для росіян. Деякі країни не готові вводити надто серйозні обмеження і ризикувати своїми інтересами, щоб покарати агресора. А подекуди РФ знаходить способи, як ці обмеження обійти.

Яка держава ввела найбільш ефективні санкції проти РФ? Про це розповів голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Заморозили російських активів на 200 млрд євро

Європейська держава, яка ввела найбільш ефективні в ЄС санкції проти Росії, – Бельгія. Саме в цій країні в результаті введених обмежень були заморожені російські активи на суму близько 200 млрд євро. Жодна інша європейська держава не має більшого результату.

"Основною причиною вражаючого результату Брюсселя є факт, що в Бельгії знаходяться штаб-квартири двох дуже важливих для міжнародної фінансової системи структур: Euroclear і SWIFT. Euroclear займається фінансовими транзакціями і відіграє важливу роль у світовій торгівлі — щорічно компанія обробляє 276 млн транзакцій на суму 897 трлн євро. Також SWIFT, який більш відомий у світі, без доступу до якого під ударом знаходяться російський експорт та імпорт, без доступу до якого РФ впала в ще більш глибоку фінансову ізоляцію", – зауважив Гетманцев.

Водночас інші країни не можуть похвалитися таким результатом. Наприклад, санкції були такими:

  • Португалія заблокувала один рахунок на 242 євро;
  • Іспанія арештувала тільки три яхти;
  • Люксембург заморозив активи на суму 2,5 млрд євро, що належать особам і компаніям, які знаходяться під санкціями.

Скільки насправді росіян потрапили під санкції за війну проти України

Раніше "Сьогодні" писали, що за місяць від вторгнення РФ в Україну лише 2379 громадян Російської Федерації потрапили до світових санкційних списків.

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За всі злочини Росії в Україні лише 0,000002% населення РФ потрапило під санкції.

Фізичним особам під цими санкціями заборонені будь-які банківські транзакції, передача майнових прав, а всі наявні активи, включаючи рухоме та нерухоме майно, заморожені.

Хто саме та в яких країнах потрапив під такі обмеження, читайте в нашому матеріалі.

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Читайте також про те, як Єврокомісія зіпсувала плани Путіна щодо газу, та коли в Росії наступить дефолт, і за яких умов це станеться.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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