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Допомога на словах? Як ЄС підтримує Україну, фінансуючи агресора

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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9 квітня, 18:20
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Розповідаємо, як Європейський Союз фінансує війну Російської Федерації проти України
ЄС все ще платить Росії за енергоресурси, фінансуючи цим війну
ЄС все ще платить Росії за енергоресурси, фінансуючи цим війну / Фото: Getty Images, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Одразу після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, західні країни оголосили про санкції щодо РФ за її дії. Зокрема, країни ЄС засудили російську агресію та заявили про всебічну допомогу Україні. Також гостро постало питання залежності Європи від російських енергоресурсів і торгівля ними з РФ.

Європа робить кроки для підтримки України, водночас протягом перших 40 днів війни РФ заплатила 37 млрд євро за енергоресурси. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Європа співфінансує війну проти України

"37 млрд євро для РФ за енергоносії протягом перших 40 днів смертоносної війни в Україні. Такий, на жаль, обсяг участі європейських партнерів у співфінансуванні війни", – написав Подоляк.

Він зазначив, що Україна мала і має значно менші обсяги зброї, ніж Росія. Крім того, українці змушені протистояти росіянам, які постійно отримують платежі за енергоресурси, які згодом спрямовують на фінансування додаткових поставок ракет і снарядів на поля бою.

Санкцій недостатньо

Подоляк зауважив, що Європа допомагає Україні, запроваджуючи санкції проти агресора, однак вони, на думку Подоляка, недопрацьовані. А це стимулює росіян до ще більшої агресії проти України.

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"Немає реального відключення від SWIFT ключових російських банків, немає тотального арешту майна членів керівної партії "Єдина Росія", немає прямого та непрямого ембарго на енергоносії", – наголосив Подоляк.

Скільки насправді росіян потрапили під санкції за війну проти України

Раніше "Сьогодні" писали, що за місяць від вторгнення РФ в Україну лише 2 379 громадян Російської Федерації потрапили до світових санкційних списків.

За всі злочини Росії в Україні лише 0,000002% населення РФ потрапило під санкції.

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Фізичним особам під цими санкціями заборонені будь-які банківські транзакції, передача майнових прав, а всі наявні активи, включаючи рухоме та нерухоме майно, заморожені.

Хто саме та в яких країнах потрапив під такі обмеження, читайте в нашому матеріалі.

Також ми розповідали, яку схему вигадав європейський нафтогігант Shell, щоб купувати російську нафту попри публічну відмову від неї, та які країни допомагають РФ обходити обмеження та постачати з-за кордону підсанкційні товари.

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