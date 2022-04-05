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Росіяни знайшли обхід санкціям: як до РФ постачають заборонені товари

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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5 квітня, 09:57
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Розповідаємо, як Російська Федерація намагається обійти заборони та налагодити канали контрабанди
Росія створила канали контрабанди через країни Сходу
Росія створила канали контрабанди через країни Сходу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Санкції проти Росії, що були введені Заходом після її повномасштабного вторгнення в Україну, мали певний ефект та завдали удару по економіці агресора. Однак РФ вже знайшла союзників, які допомагають їй обходити обмеження та постачати із-за кордону підсанкційні товари.

Як росіяни налагоджують канали контрабанди та хто їй у цьому допомагає, розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Головний помічник РФ Грузія

Отже, після міжнародних санкцій до РФ було заборонено постачати дуже багато товарів військового, подвійного та цивільного призначення. Однак Росія знайшла вихід, і тепер ці товари постачаються нелегальним шляхом.

"Щоб обійти санкції російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії. При цьому, представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів", повідомляє українська розвідка.

Крім того, зараз розглядають можливість відновлення авіасполучення між Грузією та РФ.

Ще один канал постачання товарів військового призначення до РФ Східна Азія. Зокрема, таким чином постачаються:

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  • запчастини для техніки;
  • електроніка;
  • оптичні прилади.

Як росіяни торгують награбованим в Україні майном

Раніше "Сьогодні" розповідали, що російські окупанти відкривають базари для торгівлі майном, яке здобули шляхом мародерства та пограбування мирного населення в Україні.

Спеціалізований базар із українськими речима облаштували в Білорусі. Там продають вкрадені пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметику.

Про те, яким способом окупанти вивозять награбоване з України, читайте в нашому матеріалі.

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Також "Сьогодні" писали, коли в Росії наступить дефолт, і який у РФ вигадали спосіб помсти Заходу за санкції.

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