"Жорсткі" наслідки: скільки насправді росіян потрапили під санкції за війну проти України

Розповідаємо, скількох росіян покарали санкціями за війну Російської Федерації проти України

Які наслідки отримали росіяни за війну проти України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 2014 року, коли Росія розпочала війну проти України, деякі громадяни РФ потрапили під санкції. З кінця 2021 року, коли почали з'являтися попередження про можливу повномасштабну війну, Захід обіцяв покарати Росію такими заходами, яких ще не бачив ніхто. Коли ескалація таки відбулася, санкції вступили в дію.

Проте скільки насправді росіян відчули ці "жорсткі" наслідки? І чи є це обіцяна велика плата за те, що російська армія робить в Україні? Ресурс "Опендатабот" зібрав дані, хто з росіян та як сильно відчуває дію цих санкцій.

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Які країни та на кого накладають санкції

З 2014 року Росія займає чільне місце серед країн в санкційних списках світу. Загалом на 2 871 росіянина накладені обмеження, такі ж обмеження мають, наприклад, 225 афганців, які у рейтингу другі за РФ.

Найбільше санкцій на росіян наклав ЄС – за місяць це 659 осіб. Серед них – олігархи та особи з політичної "верхівки", які мають значну кількість активів у країнах Євросоюзу.

600 громадян РФ отримали обмеження від Канади. Загалом у санкційних списках цієї країни з 2 295 осіб 726 – росіяни.

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578 росіян додали до списку OFAC (Управління контролю за іноземними активами США). Це переважно депутати Держдуми, які голосували за визнання "Л/ДНР".

Також депутати Держдуми й "еліта" російських олігархів та їхнє оточення потрапили під санкції Великої Британії. Таких – 542 особи.

Отже, за місяць від вторгнення РФ в Україну 2 379 громадян Російської Федерації потрапили до світових санкційних списків.

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Як зазначають у "Опендатабот", всі санкції є економічним способом впливу на агресора. Фізичним особам під цими санкціями заборонені будь-які банківські транзакції, передача майнових прав, а всі наявні активи, включаючи рухоме та нерухоме майно, заморожені. Однак таких заходів недостатньо.

За всі злочини Росії в Україні лише 0,000002% населення РФ потрапило під санкції.

"Економічні санкції як інструмент впливу не може вважатися достатнім на тлі ​​війни в Україні, адже вони ніяк не відповідають тисячам смертей українців та зруйнованим містам", – йдеться у повідомленні.

ЄС оголосив про п'ятий пакет санкцій проти РФ

Раніше "Сьогодні" розповідали, що після оприлюднення інформації про звірства росіян у Бучі, ЄС 5 квітня оголосив про вугільне ембарго проти агресора, а також про заборону операцій з чотирма ключовими російськими банками.

До санкційного пакету загалом входить п'ять пунктів з обмеженнями, детально про них читайте в нашому матеріалі.

Також ми писали, що РФ вже знайшла союзників, які допомагають їй обходити обмеження та постачати з-за кордону підсанкційні товари. І про те, як російські окупанти відкривають базари для торгівлі майном, яке здобули шляхом мародерства та пограбування мирного населення в Україні.