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Не вб'ють, то наживуться: як росіяни торгують награбованим в Україні майном

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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2 квітня, 15:45
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Російські окупанти відкривають базари для торгівлі майном, яке здобули шляхом мародерства та пограбування мирного населення в Україні
Російська армія обкрадає українців та на цьому заробляє
Російська армія обкрадає українців та на цьому заробляє / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти не лише вбивають мирне населення в Україні, а і грабують його. В хід ідуть елементарні речі – посуд, побутова техніка та навіть дитячі іграшки. Захиститися від мародерів і повернути своє майно складно, а подекуди небезпечно.

Згодом на всіх награбованих речах росіяни намагаються нажитися. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

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Мародерські базари

Спеціалізований базар із українськими речима облаштували в Білорусі. У місті Норовля окупанти намагаються нажитися на вкраденому.

"В "асортименті" мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика. Тобто, все що росіяни здобули шляхом мародерства та пограбування мирного населення в Україні", – повідомляє українська розвідка.

Щоб постачати "товар" росіяни організували спеціальний торговельний шлях. З міста Буринь Сумської області в напрямку міста Норовля рухається колона вантажних автомобілів з різноманітним награбованим майном.

"Товар" реалізують не лише в Білорусі, його постачають і в Росію.

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"В місті Мозир (Білорусь) скупчуються російські військові КАМАЗи з яких солдати вивантажують пакунки з речами, здобутими шляхом мародерства. Награбоване відправляється до РФ російською службою експрес-доставки СДЕК", – зазначили в ГУР МОУ.

Обміняти намагаються і вкрадену валюту

Окупанти намагаються обміняти вкрадені в Україні долари та євро. Однак в Білорусі діють обмеження на обіг валюти, тому громадяни цієї країни не погоджуються проводити з росіянами обмінні операції. Натомість їм рекомендують звертатися до банків. Але окупанти відмовляються, пояснюючи це забороною командування.

Що приховує економіка РФ за штучним курсом рубля

Раніше "Сьогодні" розповідали, що курс долара відносно рубля у Росії наприкінці березня помітно впав як на біржі, так і в розрахунках Центробанку. Однак це все штучні дії, які запроваджує Центробанк. Аналітики кажуть, що ситуація може обернутися в гіршу сторону в майбутньому.

Крім того, через штучне регулювання курс рубля вже не показує реального економічного стану РФ.

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Чим тепер варто вимірювати реальний економічний стан РФ, та до чого призведе штучне регулювання курсу, читайте в нашому матеріалі.

Читайте також про те, коли в Росії наступить дефолт, і як захистити телефон від крадіжки у воєнний час.

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