Перший крок уже є: Moody's назвали дату, коли в Росія увійде в дефолт

Міжнародне кредитне агентство Moody's назвало дату, коли в Росії наступить дефолт, і за яких умов це станеться

Дефолт Росії може наступити вже у травні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росії вже раз вдалося уникнути дефолту, попри санкції Заходу. Тоді їй дозволили сплачувати борги з арештованих рахунків. Однак 4 квітня Росія здійнснила виплати за зовнішніми боргами у рублях.

Якщо за місяць до 4 травня РФ не виплатить борги у доларах, то це можна буде вважати дефолтом. Про це повідомили в міжнародному кредитному агентстві Moody's.

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Що чекає на Росію

Як пояснюють в агентстві, 4 квітня РФ здійснила виплати за двома облігаціями зі строком погашення в 2022 і 2042 роках у рублях, а не в доларах США. А це означає зміну умов платежу відносно початкових контрактів за облігаціями. І відповідно, якщо до 4 травня Росія не виконає умови контрактів, то це може вважатися дефолтом.

"Облігаційні контракти не передбачають погашення в будь-якій іншій валюті, крім доларів. Хоча єврооблігації, випущені після 2018 року, дозволяють за певних умов здійснювати погашення в рублях, однак ті, що були випущені до 2018 року (включаючи облігації 2022 і 2042 років) не містять цього альтернативного валютного застереження і дозволяють здійснювати виплати лише в інших твердих валютах (долар, євро, фунт стерлінгів або швейцарський франк)", – зазначили в агентстві.

Що чекає на економіку РФ найближчими місяцями

"Найближчими місяцями росіянам слід затягнути паски і закупити запас продуктів на майбутнє. Колишній міністр фінансів РФ, а нині голова Рахункової палати Олексій Кудін прогнозує, що в 2022 році російська економіка скоротиться більше ніж на 10%", – написав голова комітету ВР з фінансів та податків Данило Гетманцев.

"Сьогодні" розповідали, що Росія зіштовхнулася з відтоком капіталу, також вона зараз змушена боротися з неплатоспроможністю після жорстких санкцій. Зараз готуються нові прогнози щодо економіки агресора, однак попередні вже передрікають їй погане майбутнє.

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"Якщо цього року ВВП РФ скоротиться на 10%, це буде найбільше падіння з 1994 року, за даними Всесвітнього банку та Міжнародного валютного фонду", – зауважив Гетманцев.

"Сьогодні" також розповідали, як Єврокомісія зіпсувала плани Путіна щодо газу, та як росіяни масово продають награбоване в Україні.