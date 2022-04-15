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Первый шаг уже есть: Moody's назвали дату, когда Россия войдет в дефолт

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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15 апреля, 12:11
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Международное кредитное агентство Moody's назвало дату, когда в России наступит дефолт, и при каких условиях это произойдет
Дефолт России может наступить уже в мае
Дефолт России может наступить уже в мае / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

России уже раз удалось избежать дефолта, несмотря на санкции Запада. Тогда ей разрешили платить долги по арестованным счетам. Однако 4 апреля Россия осуществила выплаты по внешним долгам в рублях.

Если за месяц до 4 мая РФ не выплатит долги в долларах, это можно будет считать дефолтом. Об этом сообщили в международном кредитном агентстве Moody's.

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Что ждет Россию

Как поясняют в агентстве, 4 апреля РФ произвела выплаты по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах в рублях, а не в долларах США. А это означает изменение условий платежа по первоначальным контрактам по облигациям. И соответственно, если до 4 мая Россия не выполнит условия контрактов, это может считаться дефолтом.

"Облигационные контракты не предусматривают погашения в какой-либо другой валюте, кроме долларов. Хотя еврооблигации, выпущенные после 2018 года, позволяют при определенных условиях осуществлять погашение в рублях, однако те, что были выпущены до 2018 года (включая облигации 2022 и 2042 годов) не содержат этой альтернативной валютного предостережения и позволяют производить выплаты только в других твердых валютах (доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк)", – отметили в агентстве.

Что ждет экономику РФ в ближайшие месяцы

"В ближайшие месяцы россиянам следует затянуть пояса и закупить запас продуктов на будущее. Бывший министр финансов РФ, а ныне глава Счетной палаты Алексей Кудин прогнозирует, что в 2022 году российская экономика сократится более чем на 10%", – написал глава комитета ВР по финансам и налогам Данило Гетманцев.

"Сегодня" рассказывали, что Россия столкнулась с оттоком капитала, также она сейчас вынуждена бороться с неплатежеспособностью после жестких санкций. Сейчас готовятся новые прогнозы по экономике агрессора, однако предыдущие уже предрекают ей плохое будущее.

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"Если в этом году ВВП РФ сократится на 10%, это будет самое большое падение с 1994 года, по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда", – заметил Гетманцев.

"Сегодня" также рассказывали, как Еврокомиссия испортила планы Путина по газу, и как россияне массово продают награбленное в Украине.

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