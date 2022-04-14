Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Заробити хоч на краденому: росіяни масово продають награбоване в Україні

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 квітня, 16:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як російські сім'ї виставляють на продаж речі, які вкрали в Українців під час воєнних дій
Росіяни заробляють гроші на вкрадених в українців речах
Росіяни заробляють гроші на вкрадених в українців речах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вдаються до мародерства і пограбування мирного населення в Україні. Добре відомими стали історії про крадіжки унітазів, міксерів, прикрас, білизни та інших речей. Тепер на всьому награбованому росіяни намагаються нажитися. Спеціальні базари влаштовували в Білорусі, а тепер всі речі дійшли до РФ, і там в інтернеті з'являється купа оголошень.

Розповідаємо, як громадяни в РФ спродують намародерене під час війни проти України.

Реклама

"Продам набір, фірмовий, в гарному стані"

У групах в соцмережах з'являється все більше подібних повідомлень. Наприклад, нещодавно росіянка намагалася продати набір інструментів, який її чоловік вкрав під час війни проти України. За такий товар жінка просить 2,4 тис. рублів (852 грн).

Награбованим діляться з офіцерами

Російська журналістка та письменниця Юлія Латиніна розповіла в ефірі Україна24, що з українських міст російські солдати надсилали посилки. Зокрема, такі вантажі з Бучі йшли у міста вглиб Росії.

Реклама

Всі ці речі потім продавались на російських ринках. А частиною вкраденого ділилися з російськими офіцерами.

Як окупанти викрали мільйони в українських пенсіонерів

Раніше "Сьогодні" писали, що російські окупаційні війська викрали близько трьох мільйонів гривень, які передбачалися для виплат пенсіонерам міста Мелітополя Запорізької області. Це сталося у відділенні "Укрпошти". Викрадення грошей сталося за наводкою самопроголошеного мера Галини Данильченко.

Також ми розповідали, що звичайні росіяни відчули на собі нестачу деяких продуктів та товарів, а ще й зростання цін. Після цього в російських супермаркетах почастішали випадки крадіжок.

Реклама

Тепер деякі продукти продають у спеціальному захисті. Зокрема, на пачки сиру чи консерви чіпляють спеціальні магніти, а, наприклад, масло поміщають у прозорі коробки.

Читайте і про те, яке дно чекає на економіку РФ найближчими місяцями.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,59
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти