Заработать хоть на краденом: россияне массово распродают награбленное в Украине

Рассказываем, как российские семьи выставляют на продажу вещи, которые украли у украинцев во время военных действий

Россияне зарабатывают деньги на украденных у украинцев вещах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты прибегают к мародерству и грабежу мирного населения в Украине. Хорошо известными стали истории о воровстве унитазов, миксеров, украшений, белья и других вещей. Теперь на всем награбленном россияне пытаются нажиться. Специальные базары устраивали в Беларуси, а теперь все вещи дошли до РФ, и там в интернете появляется куча объявлений.

Рассказываем, как граждане в РФ продают то, что намародерили во время войны против Украины.

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"Продам набор, фирменный, в хорошем состоянии"

В группах в соцсетях появляется все больше подобных сообщений. К примеру, недавно россиянка пыталась продать набор инструментов, который ее муж украл во время войны против Украины. За такой товар женщина просит 2,4 тысячи рублей (852 грн).

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Награбленным делятся с офицерами

Российская журналистка и писательница Юлия Латынина рассказала в эфире Украина 24, что из украинских городов российские солдаты присылали посылки. В частности, такие грузы из Бучи шли в города в глубь России.

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Все эти вещи потом продавались на российских рынках. А частью украденного делились с российскими офицерами.

Как оккупанты похитили миллионы у украинских пенсионеров

Ранее "Сегодня" писали, что российские оккупационные войска похитили около трех миллионов гривен, которые предполагались для выплат пенсионерам города Мелитополя Запорожской области. Это произошло в отделении "Укрпочты". Похищение денег произошло по наводке самопровозглашенного мэра Галины Данильченко.

Также мы рассказывали, что обычные россияне почувствовали на себе нехватку некоторых продуктов и товаров, а также рост цен. После этого в российских супермаркетах участились случаи воровства.

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Теперь некоторые продукты продают в специальной защите. В частности, на пачки сыра или консервы цепляют специальные магниты, а например, масло помещают в прозрачные коробки.

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