Россияне готовятся к невиданному дну: что ждет экономику РФ в ближайшие месяцы

Рассказываем, какое падение ждет экономику Российской Федерации за ее вторжение в Украину уже в ближайшее время

Россию ожидает большое экономическое падение в 2022 году / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что россияне пытаются обойти санкции, ограничения Запада все же действуют. Теперь российская экономика находится на грани самой большой пропасти за последние 28 лет.

О неутешительных прогнозах для России сообщил глава комитета ВР по финансам и налогам Данило Гетманцев.

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Россиянам нужно запасаться продуктами

"В ближайшие месяцы россиянам следует затянуть пояса и закупить запас продуктов на будущее. Бывший министр финансов РФ, а ныне глава Счетной палаты Алексей Кудин прогнозирует, что в 2022 году российская экономика сократится более чем на 10%", – написал Гетманцев.

Россия столкнулась с оттоком капитала, также сейчас она вынуждена бороться с неплатежеспособностью после жестких санкций. Сейчас готовятся новые прогнозы по экономике агрессора, однако предыдущие уже предрекают ей плохое будущее.

"Если в этом году ВВП РФ сократится на 10%, это будет самое большое падение с 1994 года, по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда", – заметил Гетманцев.

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На сколько в России подорожали продукты

Индекс потребительских цен в России за первые три месяца 2022 года вырос на 9,99%. С начала года с продовольственных товаров больше всего выросли цены на: