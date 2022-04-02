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Не убьют, так наживутся: как россияне торгуют награбленным в Украине имуществом

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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2 апреля, 15:45
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Российские оккупанты открывают базары для торговли имуществом, которое получили путем мародерства и грабежа мирного населения в Украине
Российская армия обворовывает украинцев и на этом зарабатывает
Российская армия обворовывает украинцев и на этом зарабатывает / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты не только убивают мирное население в Украине, но и грабят его. В ход идут элементарные вещи – посуда, бытовая техника и даже детские игрушки. Защититься от мародеров и вернуть свое имущество сложно, а кое-где опасно.

Впоследствии на всех награбленных вещах россияне пробуют заработать. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Мародерские базары

Специализированный базар с украинскими вещами обустроили в Беларуси. В городе Норовля оккупанты пытаются нажиться на похищенном.

"В "ассортименте" мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика. То есть все, что россияне получили путем мародерства и грабежа мирного населения в Украине", – сообщает украинская разведка.

Чтобы поставлять товар россияне организовали специальный торговый путь. Из города Бурынь Сумской области в направлении города Норовля движется колонна грузовых автомобилей с разнообразным награбленным имуществом.

"Товар" реализуют не только в Беларуси, его поставляют и в Россию.

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"В городе Мозырь (Беларусь) скапливаются российские военные КАМАЗы, из которых солдаты выгружают свертки с вещами, добытыми путем мародерства. Награбленное отправляется в РФ российской службой экспресс-доставки СДЭК", – отметили в ГУР МОУ.

Обменять пытаются и украденную валюту

Оккупанты пытаются обменять украденные в Украине доллары и евро. Однако в Беларуси действуют ограничения на обращение валюты, поэтому граждане этой страны не согласны проводить с россиянами обменные операции. Вместо этого им рекомендуют обращаться в банки. Но оккупанты отказываются, объясняя это запретом командования.

Что скрывает экономика РФ за искусственным курсом рубля

Ранее "Сегодня" рассказывали, что курс доллара по отношению к рублю в России в конце марта заметно упал как на бирже, так и в расчетах Центробанка. Однако это все искусственные действия, предпринимаемые Центробанком. Аналитики говорят, что ситуация может обернуться в худшую сторону в будущем.

Кроме того, из-за искусственного регулирования курс рубля уже не показывает реальное экономическое состояние РФ.

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Чем теперь следует измерять реальное экономическое состояние РФ, и к чему приведет искусственное регулирование курса, читайте в нашем материале.

Читайте также о том, когда в России наступит дефолт, и как защитить телефон от воровства в военное время.

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