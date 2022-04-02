Не убьют, так наживутся: как россияне торгуют награбленным в Украине имуществом

Российские оккупанты открывают базары для торговли имуществом, которое получили путем мародерства и грабежа мирного населения в Украине

Российская армия обворовывает украинцев и на этом зарабатывает / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты не только убивают мирное население в Украине, но и грабят его. В ход идут элементарные вещи – посуда, бытовая техника и даже детские игрушки. Защититься от мародеров и вернуть свое имущество сложно, а кое-где опасно.

Впоследствии на всех награбленных вещах россияне пробуют заработать. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Мародерские базары

Специализированный базар с украинскими вещами обустроили в Беларуси. В городе Норовля оккупанты пытаются нажиться на похищенном.

"В "ассортименте" мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика. То есть все, что россияне получили путем мародерства и грабежа мирного населения в Украине", – сообщает украинская разведка.

Чтобы поставлять товар россияне организовали специальный торговый путь. Из города Бурынь Сумской области в направлении города Норовля движется колонна грузовых автомобилей с разнообразным награбленным имуществом.

"Товар" реализуют не только в Беларуси, его поставляют и в Россию.

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"В городе Мозырь (Беларусь) скапливаются российские военные КАМАЗы, из которых солдаты выгружают свертки с вещами, добытыми путем мародерства. Награбленное отправляется в РФ российской службой экспресс-доставки СДЭК", – отметили в ГУР МОУ.

Обменять пытаются и украденную валюту

Оккупанты пытаются обменять украденные в Украине доллары и евро. Однако в Беларуси действуют ограничения на обращение валюты, поэтому граждане этой страны не согласны проводить с россиянами обменные операции. Вместо этого им рекомендуют обращаться в банки. Но оккупанты отказываются, объясняя это запретом командования.

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