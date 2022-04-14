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Заберуть останнє: як окупанти викрали мільйони в українських пенсіонерів

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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14 квітня, 13:10
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Розповідаємо, як російські окупанти вкрали гроші в українських пенсіонерів у Мелітополі
Російська армія викрала в людей пенсії
Російська армія викрала в людей пенсії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Генеральний штаб ЗСУ

Російські окупаційні війська викрали близько трьох мільйонів гривень, які передбачалися для виплат пенсіонерам міста Мелітополя Запорізької області. Це сталося у відділенні "Укрпошти".

Про крадіжку повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

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Викрадення грошей сталося за наводкою самопроголошеного мера Галини Данильченко

Близько половини пенсіонерів у місті отримують виплати через "Укрпошту". Гроші, які мали б віддати людям за березень, опинилися в руках окупантів за наводкою псевдомера Галини Данильченко.

Тепер, за словами Федорова, російські солдати не хочуть повертати гроші, а люди на тимчасово окупованих територіях залишились без виплат.

"Разом з "Укрпоштою" ми знайшли кілька способів, як передавати кошти на окуповані території, але сьогодні знову це не працює, і в заручниках опинилися пенсіонери, соціально незахищені верстви населення, які не можуть отримувати через окупантів кошти... Окупанти називають це трофеєм, забрати кошти у літніх це їхній трофей", – сказав мер.

Військовий речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв повідомив, що сума, яку викрали окупанти, сягнула майже 3 млн грн. Крім того, російська армія викрадає у містян автівки та здійснює примусові перевірки помешкань.

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Що робити, якщо не отримали пенсію через окупацію

Для тих, хто не може отримати пенсію через окупацію українських територій нормальним шляхом, держава розробила спеціальний механізм.

Він передбачає, що усі кошти для соцвиплат у певних регіонах перерахують до Ощадбанку. Потім ці гроші будуть перераховувати на картки чи віддавати на руки.

Для тих, хто отримує пенсію на картку – нічого не зміниться, а от тим, хто забирав гроші у поштовому відділенні, доведеться звернутися з паспортом та довідкою з номером РНОКПП (індивідуальним податковим номером) до будь-якого відділення Ощадбанку на території України.

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"Сьогодні" також писали, на кого з пенсіонерів невдовзі чекає прибавка, і які найпопулярніші в Україні торгові марки належать росіянам.

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