В Украине начали пересчитывать пенсии – кому ждать прибавку

Рассказываем , кому из украинских пенсионеров стоит ждать прибавку к своей пенсии

Сколько пенсионеров получат прибавку / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине с 1 апреля начался плановый перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, которые отработали не менее 24 месяцев после выхода на заслуженный отдых.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Речь идет о 2,5 миллионах украинцев, а вот повышенные пенсии они получат чуть позже, когда в Пенсионный фонд поступят данные о стаже.

От чего зависит размер прибавки?

Размер прибавки рассчитывается индивидуально, исходя из размера зарплаты и страхового стажа.

Если зарплата была слишком низкой, перерасчет сделают только на основании количества отработанного стажа.

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Напоминаем, что работающим пенсионерам не выплачиваются многие виды доплат и надбавок, например за нетрудоспособных членов семьи.

Куда обращаться?

Отдельно обращаться для этого перерасчета никуда не нужно, он происходит автоматически.

Однако в отделение Пенсионного фонда можно прийти, если вы хотите заранее узнать свой размер надбавки, также это можно сделать онлайн, в личном кабинете ПФУ.

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Доплата 2 тыс. грн к пенсии

Пенсионеры-переселенцы, которым пришлось покинуть свой дом из-за российской агрессии могут получить доплату к пенсии в размере 2000 грн.

Для этого им необходимо стать на учет как внутренне-перемещенным лицам. Сделать это можно, обратившись лично в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦНАП, скоро такая возможность будет добавлена на портал "Дія".

После этого вы получите справку о том, что являетесь ВПЛ, с ней нужно подать заявление на получение госпомощи по такой же схеме и получить выплату на банковский счет, указанный в заявлении.

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