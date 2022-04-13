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Щодня українці віддають гроші агресору! Які найпопулярніші торгові марки належать росіянам

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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13 квітня, 16:32
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Розповідаємо, які популярні торгові марки в Україні належать резидентам Російської Федерації
Українці щодня купують товари торгових марок, які належать росіянам
Українці щодня купують товари торгових марок, які належать росіянам / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на 24 лютого в Україні було 16 896 компаній, серед власників, засновників або ж кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Республіки Білорусь. Станом на початок квітня 3238 торговельних марок, продукцію яких щодня купують українці, належать резидентам РФ.

"Опендатабот" перевірили, що це за компанії та що буде з ними в майбутньому.

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Які торгові марки належать росіянам

"Станом на початок вторгнення серед найбільш відомих марки дитячого харчування (Агуша, Засинайко, Тьома/ Тёма), чаї (Лісма, Curtis, Майский), молочні продукти (Простоквашино, Актуаль, Веселий молочник, Чудо), косметика (Faberlic), ліки (віферон, діоксидин, реабілар), пиво (Балтика, Жигулі) та навіть ЗМІ (АіФ, РБК)", йдеться у повідомленні.

Також серед таких марок Gloria jeans, Раптор, Чистая Линия.

Що буде з такими марками

У "Опендатаботі" зазначають, що раніше за використання цих торгових марок кошти перераховувались у Росію. Однак тепер є варіант, що їх перереєструють на нових власників, які вже не будуть росіянами. Таке робитимуть для того, аби уникнути санкцій та продовжити роботу на українському ринку.

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"Від початку війни Укрпатент продовжує прийом та розгляд заявок на реєстрацію нових торговельних марок та передання прав на вже існуючі. На зміну власника торговельної марки потрібно близько трьох місяців. Отже, таким чином вже за 2 місяці ми побачимо в реєстрі перші спроби передати російські ТМ на європейських або ж азіатських власників", розповів Олексій Сердюк, патентний повірений.

Скільки насправді росіян потрапили під санкції за війну проти України

Раніше "Сьогодні" писали, що за місяць від вторгнення РФ в Україну лише 2379 громадян Російської Федерації потрапили до світових санкційних списків.

За всі злочини Росії в Україні лише 0,000002% населення РФ потрапило під санкції.

Фізичним особам під цими санкціями заборонені будь-які банківські транзакції, передача майнових прав, а всі наявні активи, включаючи рухоме та нерухоме майно, заморожені.

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Хто саме та в яких країнах потрапив під такі обмеження, читайте в нашому матеріалі.

Читайте також про те, як ЄС підтримує Україну, фінансуючи агресора, та чому росіян чекають серйозні проблеми з унітазами.

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