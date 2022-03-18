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Бізнес із ворогом: скільки росіян та білорусів заробляють в Україні

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18 березня, 10:52
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В Україні майже 17 тис. компаній, серед власників, засновників або ж кінцевих бенефіціарів яких є росіяни чи білоруси
Як росіяни та білоруси заробляють в Україні
Як росіяни та білоруси заробляють в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, більшість світових компаній відмовилися співпрацювати з агресором. Так як у війні РФ допомагає Білорусь, санкції та обмеження торкнулися і її. Ізолювалися від російського та білоруського ринку й українські компанії.

Проте скільки компаній в Україні мають російських та білоруських власників? І скільки вони заробляють на українському ринку?

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Спеціальний сервіс "Опендатабот" нещодавно перевірив дані з Єдиного державного реєстру та підрахував кількість активних компаній, серед власників, засновників або ж кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Республіки Білорусь.

Відтак станом на 24 лютого таких компаній в Україні було аж 16 896. Чим вони займаються? Пропонуємо збірку із десяти таких бізнесів, які мають найбільший дохід.

Фармацевтична компанія

Очолює список таких компаній ТОВ "ВЕНТА. ЛТД". Вона займається дистрибуцією лікарських препаратів і товарів медичного призначення. На сайті компанії зазначається, що вона співпрацює з більш ніж з 546 постачальниками, з них – понад 200 зарубіжних і більше 300 українських виробників фармацевтичної продукції.

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Також на сайті йдеться про те, що "ВЕНТА. ЛТД" входить у трійку найбільших дистриб'юторів України.

Згідно з фінансовою звітністю за 2020 рік ця компанія має дохід у 13 191 078 000 грн. Її чистий прибуток – 78 558 000 грн. А ще вона має власників з РФ.

Парфюмерно-косметична мережа

Наступною за кількістю доходу, а саме 3 382 256 000 грн, є "БРОКАРД-УКРАЇНА". Її чистий прибуток – 30 389 000 грн. Про потужності компанії у пресслужбі кажуть так:

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"Брокард-Україна" – оператор парфюмерно-косметичного ринку України в сегменті luxury. У Компанії 99 магазинів в 26 містах України під брендами BROCARD, Kiehl's і М.А.С, інтернет-магазин BROCARD.UA, 1700 співробітників і більше 1,6 млн. постійних клієнтів".

Компанія на 100% належить Indenon Holdings Limited. А бенефіціарним власником є громадянка Росії Володіна Тетяна Володимирівна.

"Крюківський вагонобудівний завод"

Завод також має російський слід. "КВБЗ" є одним із найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств в Україні, серед продуктів його виробництва – вагони для Київського метрополітену.

Фінансова звітність за 2020 рік показує, що дохід компанії становить 3 337 075 000 грн, а чистий прибуток – 71 809 000 грн.

А також дані вказують на те, що бенефіціарним власником є Гамзалов Станіслав Джахпарович, зареєстрований у РФ, у місті Москва, на вул. Академіка Волгіна.

Туристичний оператор

Недалеко за кількістю доходу відійшла ТОВ "ТТВК", яка станом на 2020 рік має 3 061 620 000 грн доходу. З чистим прибутком у компанії проблеми, адже він пішов у мінус (-732 198 000 грн), а також у неї є податковий борг.

А от бенефіціарним власником знову є росіянин. Це Морозов Євген Миколайович, який також зареєстрований у Москві.

"Кривий Ріг Цемент"

ПРАТ "КРЦ", як ідеться на офіційному сайті, лідер з виробництва високоякісних будівельних матеріалів. Має три напрямки бізнесу: цемент, бетони та гранітний щебінь, а також власника з РФ.

За фінансовою звітністю 2020 року її дохід складає 2 507 921 000 грн, але прибутку у компанії немає. У графі "чистий прибуток" стоїть -696 021 000 грн.

"Опендатабот" про бенефіціарного власника пише так: "BICYLER LIMITED, Шестак Іван Миколайович, Росія, Угорщина, 1221, місто Будапешт, вулиця Педелус, будинок 54".

Ще компанії з російськими власниками

Далі рейтинг компаній з російськими власниками за кількістю доходів такий:

  • ТОВ "ФРІ-СІСТЕМ", займається торгівлею хімічними продуктами, дохід – 2 296 346 000 грн;
  • ТОВ "НІССАН МОТОР УКРАЇНА" (торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами), 2 264 069 000 грн;
  • ТОВ "ЄРМАК ГОЛД", виробляє напівфабрикати – пельмені, хінкалі, котлети тощо, 2 070 861 000 грн;
  • ТОВ "ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС", офіційний дилер світових виробників сільгосптехніки та додаткового обладнання, 1 652 969 000 грн;
  • ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА", займається виробництвом чаю та кави, 1 545 799 000 грн. Має власників не тільки з Росії, а і з Білорусі.

Із 20 компаній з найбільшим прибутком власника з Білорусі має ще й компанія, що займається торгівлею хімічних продуктів – ТОВ "АВГУСТ-УКРАЇНА". Її дохід складає 791 660 000 грн.

Як знайти російського чи білоруського власника або бенефіціара компанії?

"Опендатабот" пропонує Telegram та Viber-бота, до якого можна надіслати назву компанії або ж її код. Якщо серед власників є громадяни чи резиденти РФ або Білорусі, це позначатиметься спеціальною графою у картці компанії. Так ви зможете дізнатися і те, скільки ті, хто ведуть війну проти України, в Україні заробляють.

Скільки російського майна в Україні

Раніше "Сьогодні" писали, що Володимир Зеленський підписав указ про націоналізацію в Україні майна та грошей юридичних осіб, які походять з Росії.

Примусове вилучення майна відбувається без компенсації.

Експерти наголошують, що у власності юросіб РФ є низка українських компаній. І на сьогодні російських активів в Україні – і державних, і юросіб резидентів – на мільярди доларів.

Також ми писали, яку допомогу українському бізнесу пропонує держава, та що про це думають експерти, і яку компенсацію Україна отримає від російського агресора.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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