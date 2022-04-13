Каждый день украинцы отдают деньги агрессору! Какие самые популярные товарные знаки принадлежат россиянам

Рассказываем, какие популярные товарные знаки в Украине принадлежат резидентам Российской Федерации

Украинцы ежедневно покупают товары торговых марок, принадлежащие россиянам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 24 февраля в Украине было 16 896 компаний, среди собственников, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент Российской Федерации или Республики Беларусь. По состоянию на начало апреля 3238 торговых марок, продукцию которых каждый день покупают украинцы, принадлежат резидентам РФ.

"Оппендатабот" проверили что это за компании, и что будет с ними в будущем.

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Какие торговые марки принадлежат россиянам

"По состоянию на начало вторжения среди наиболее известных – марки детского питания (Агуша, Засинайко, Тема/ Тема), чаи (Лисма, Curtis, Майский), молочные продукты (Простоквашино, Актуаль, Веселый молочник, Чудо), косметика (Faberlic), лекарство (виферон, диоксидин, реабилар), пива (Балтика, Жигули) и даже СМИ (АиФ, РБК)", – говорится в сообщении.

Также среди таких марок Gloria jeans, Раптор, Чистая линия.

Что будет с такими марками

В "Опендатаботе" отмечают, что ранее за использование этих торговых марок средства перечислялись в Россию. Однако теперь есть вариант, что их перерегистрируют на новых владельцев, которые уже не будут россиянами. Такое будут делать для того, чтобы избежать санкций и продолжить работу на украинском рынке.

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"С начала войны Укрпатент продолжает прием и рассмотрение заявок на регистрацию новых торговых марок и передачу прав на уже существующие. На смену владельцу торговой марки требуется около трех месяцев. Следовательно, таким образом уже через 2 месяца мы увидим в реестре первые попытки передать российские ТМ на европейских или азиатских владельцев", – рассказал Алексей Сердюк, патентный поверенный.

Сколько на самом деле россиян попали под санкции за войну против Украины

Ранее "Сегодня" писали, что через месяц от вторжения РФ в Украину только 2379 граждан Российской Федерации попали в мировые санкционные списки.

За все преступления России в Украине только 0,000002% населения РФ попали под санкции.

Физическим лицам под этими санкциями запрещены любые банковские транзакции, передача имущественных прав, а все активы, включая движимое и недвижимое имущество, заморожены.

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Кто именно и в каких странах попал под такие ограничения, читайте в нашем материале.

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