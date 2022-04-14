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Деякі українці можуть підвищити собі пенсію – як отримувати більше

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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14 квітня, 07:14
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Розповідаємо, хто з українців може претендувати на підвищення пенсій просто зараз
Хто може отримати незаплановане підвищення пенсії
Хто може отримати незаплановане підвищення пенсії / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Деякі українці можуть отримувати трошки більшу пенсію, ніж у них є зараз.

Про деякі хитрощі розповіли у виданні "На Пенсії".

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Редакція відповіла на лист від читачки, яка написала, що в 1976 році влаштувалась на роботу, а 2002 року в неї стався інсульт і вона отримала 3-тю групу інвалідності.

Зараз її пенсія становить 2185 грн і вона хоче отримувати більше, однак у Пенсійному фонді їй сказали, що для перерахунку виплат потрібно відпрацювати ще три роки за трудовою, але зараз офіційно влаштуватися неможливо.

Отже, видання підрахувало, що стаж читачки становить близько 26 років і саме тому у ПФУ порадили відпрацювати ще декілька років, однак є ще один спосіб - перейти з пенсії за віком на пенсію за інвалідністю.

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"Тоді до стажу додатково зарахують період від дня перебування на інвалідності до дня досягнення пенсійного віку. У цьому разі загальний стаж становитиме понад 30 років, а виплата з 1 березня – близько 2300 гривень", – порадив фахівець.

Не отримати пенсію через окупацію

Для тих, хто не може отримати пенсію через окупацію українських територій нормальним шляхом, держава розробила спеціальний механізм.

Він передбачає, що усі кошти для соцвиплат у певних регіонах перерахують до Ощадбанку. Потім ці гроші будуть перераховувати на картки чи віддавати на руки.

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Для тих, хто отримує пенсію на картку – нічого не зміниться, а от тим, хто забирав гроші у поштовому відділенні, доведеться звернутися з паспортом та довідкою з номером РНОКПП (індивідуальним податковим номером) до будь-якого відділення Ощадбанку на території України.

"Сьогодні" також писали, кого з пенсіонерів незабаром чекає прибавка, і розповідали, кого Ощадбанк залишив без пенсії.

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