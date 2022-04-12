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Не отримали пенсію через окупацію – як забрати гроші

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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12 квітня, 07:14
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Розповідаємо, як отримати пенсію тим, хто жив у тимчасово окупованих населених пунктах та пропустив виплати
Отримати пенсію можуть ті, хто пропустив виплати через воєнні дії
Отримати пенсію можуть ті, хто пропустив виплати через воєнні дії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Попри воєнні дії в Україні держава намагається здійснити усі необхідні виплати навіть на тимчасово окупованих територіях. Щоб їх забезпечити, уряд запровадив спеціальний механізм централізованого нарахування та виплати грошової допомоги, пільг та субсидій.

Проте не завжди люди могли отримати кошти, оскільки не працювали відповідні органи чи просто це було небезпечно. Міністерка соціальної політики Марина Лазебна у інтерв'ю "Фактам" розповіла, як забрати ці гроші.

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Перерахування виплат проходить за спецмеханізмом

Спеціальний механізм передбачає, що усі кошти для соцвиплат у певних регіонах, перерахують до Ощадбанку. Потім з банку гроші перераховуватимуть людям на картки або ж віддаватиме їх на руки.

Якщо людина отримує субсидію, пільги або грошову допомогу на картку, то їй не треба нікуди звертатись і нічого додаткового робити. Кошти автоматично прийдуть на її чинний рахунок.

Якщо ці виплати людина забирала через Укрпошту, то Ощадбанк здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER. І щоб ці гроші отримати, доведеться звернутися з паспортом та довідкою з номером РНОКПП (індивідуальним податковим номером) до будь-якого відділення Ощадбанку на території України.

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Отже, такий механізм діятиме у квітні у 8 областях України:

  • Донецька область: Волноваський, Маріупольський райони та міста Вугледар і Маріуполь;
  • Запорізька область: Васильківський, Мелітопольський, Пологівський та Бердянський райони та міста Мелітополь, Енергодар, Бердянськ, Токмак;
  • Київська область: Бучанський та Вишгородський райони і міста Буча, Ірпінь, Славутич;
  • Луганська область: всі міста і райони;
  • Сумська область: Охтирський район в межах колишнього Тростянецького району;
  • Харківська область: більшість районів і міст області;
  • Херсонська область: Високопільський район;
  • Чернігівська область: всі міста і райони.

Що робити, якщо немає змоги звернутися до відділення і забрати кошти

"Ми розуміємо, що зараз в окремих випадках необхідний час, щоб дістатись до відділення Ощадбанку. В окупованих містечках не працювало нічого, і лише зараз, коли наші Збройні Сили звільнюють ці міста, люди з них отримують можливість звернутись за переказом. Тому громадяни, які не встигли отримати свої виплати за березень через переказ, мають можливість це зробити протягом двох місяців з моменту зарахування. В березні воно відбулось 18 числа", пояснила Лазебна.

Крім того, можна звернутися до Ощадбанку з проханням перенаправити кошти у будь-який інший банк, і вже в нього забрати гроші.

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Лазебна наголосила, що навіть якщо отримувач не звернеться за переказом протягом двох місяців, всі належні суми видадуть у наступних виплатних періодах.

Кому підвищать пенсії з 1 квітня

Раніше "Сьогодні" розповідали, що пенсії перерахують працюючим пенсіонерам. Для цього перерахунку нікуди не потрібно звертатися, все відбувається автоматично.

Добавку до виплат отримають пенсіонери, які після призначення (перерахунку) пенсій продовжили роботу і вже заробили не менше 24 місяців страхового стажу.

Розмір збільшення залежатиме від одержуваної зарплати та кількості відпрацьованого стажу.

"Сьогодні" також писали, на кого після війни чекають вищі пенсійні виплати, та розповідали, хто зможе вийти на заслужений відпочинок достроково.

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