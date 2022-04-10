На первом месте — армия! В Украине изменились особенности выплат пенсий, зарплат и субсидий

Во время войны в Украине не только изменились приоритеты, но и возникли некоторые проблемы с начислением льгот и субсидий

Одним из приоритетных направлений теперь является обеспечение армии / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Во время войны, несмотря на то что соцвыплаты пока производятся вовремя, государство изменило свои приоритеты: на первом месте теперь – армия и уже на втором – зарплаты, пенсии и т.д.

Об этом в эфире общего телемарафона сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

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В то же время на уже деоккупированных территориях у власти два приоритета:

восстановление инфраструктуры;

обеспечение населения денежными средствами.

Однако возникают и проблемы, наибольшей из них было начисление 35 видов льгот и субсидий "на местах" в 8 областях, где из-за войны перестали работать органы соцзащиты, но выплаты перевели на центральный уровень. Некоторые проблемы возникли и с пенсиями, за март недополучено 9% поступлений в Пенсионный фонд по солидарной системе.

Заметим, что сейчас механизм получения пенсий/соцвыплат упрощен: при потере карты Ощадбанка достаточно позвонить по телефону на горячую линию банка, чтобы перенаправить выплату на другую карту.

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Выплат в апреле может не быть?

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в апреле бюджет находится под давлением военной ситуации и военных новшеств. Фактически в Украине отменили общую систему налогообложения, вместо этого ввели налог в размере всего 2%.

Если война будет приводить к тому, что нам нужно будет сокращать расходы, мы будем говорить и объяснять. По состоянию на сегодняшний день мы отказались от всех капитальных затрат. Мы можем только ремонтировать, но мы ничего не строим, не делаем капитальные закупки, сосредоточенные на армии и социальном блоке, – сказал Шмигаль.

В общем, долгая война приведет к падению уровня жизни, к падению состоятельности страны.

Ранее мы рассказывали, что пенсионеры-переселенцы, которым пришлось покинуть свой дом из-за российской агрессии, могут получить доплату к пенсии у размере 2000 грн.

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Также мы писали, что делать с деньгами во время войны: обменивать или хранить.