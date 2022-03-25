У Росії перестали видавати свідоцтва про народження – як пояснюють матерям

Але чиновники РФ проблему з папером не бачать впритул

На РФ критично не вистачає паперу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Не дивлячись на те, що росіянам розповідають про небачені успіхи російської армії, і що економіка РФ витримає будь-які санкції, в країні назріває дефіцит паперу. Через це новонародженим із початку березня перестали видавати документи.

Про це повідомляє видання Сибір.Реалії.

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Повідомляється, що паперовий дефіцит відчувають у республіці Хакасії та Новосибірській області Російської Федерації. Наприклад, МОЗ Хакасії тиждень тому не змогло оформити документи новонародженим, пояснивши відмову "затримками в логістиці".

"Бланки для довідок роблять не в Хакасії. Впродовж тижня-двох вони надійдуть до республіки, і мами отримають документи", – сказали у міністерстві.

Зазначається, що проблема виникла через те, що в Росії немає підприємств, які могли виробляти відбілювач целюлози, який використовують під час виробництва паперу. Через війну проти України на РФ наклали санкції, і тепер паперу критично не вистачає.

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Але згодом стало відомо, що білого паперу більше не буде. Російський Світлогірський целюлозно-паперовий комбінат збільшує виробництво, щоб жовтого паперу, який не вимагає відбілювання, вистачило на всіх.

При цьому заступник міністра промисловості та торгівлі РФ Віктор Євтухов категорично заперечує проблеми з папером у країні, хоча навіть самі виробники вже заявили, що санкції заблокували постачання до Росії імпортних відбілювачів целюлози.

Санкції проти Росії

Після вторгнення Росії в Україну її економіка почала стрімко тонути. Західні країни наклали на агресора кілька пакетів санкцій , а з ринку масово почали йти міжнародні компанії.

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Одну з ключових ролей зіграло те, що США та Великобританія відмовилися від покупки енергоресурсів із Росії. Великі компанії також вирішили не продовжувати договори з російськими продавцями.

Раніше ми розповідали, що аналітики прогнозують як дефіцит товарів переважають у всіх галузях РФ, а й швидкий дефолт Росії.