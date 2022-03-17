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Продовольчий ринок РФ тоне разом з кораблем? Базові товари уже в дефіциті

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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17 березня, 12:30
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Росіяни в паніці згрібають продукти з полиць магазинів, а уряд вводить обмеження
У Росії фіксують дефіцит основних продуктів
У Росії фіксують дефіцит основних продуктів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У Центральних районах Росії, зокрема в Липецькій та Псковській областях, а також у Сибіру фіксують дефіцит продуктів та зростання цін.

Про це повідомила агенція "Інтерфакс".

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Здебільшого помітний дефіцит цукру. Ціни на нього зросли на 3% і більше в деяких російських регіонах. А Росстат узагалі фіксує підняття цін на цукор у магазинах на 12,8% – це рекордні показники за два роки.

Щоб стабілізувати ситуацію, яка рухається за напрямком російського військового корабля, державні регулятори ввели обмеження на продаж. Йдеться про такі продукти:

  • цукор;
  • крупи;
  • борошно;
  • рослинна олія.

Місцева влада зауважила, що рішення ухвалили через зростання попиту на товари. Того ж цукру продали 764 тонни від початку березня, що в 2,5 раза більше, ніж зазвичай.

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На тлі можливого дефіциту в російських магазинах у 2 рази підвищують ціни на основні товари. І це попри обмеження, які діють в регіонах з 2014 року, що не дозволяють націнку понад 15-20%.

Водночас у Туві скаржаться на проблеми з постачанням цукру та олії з Хакасії. Там також відзначають подорожчання цукру, овочів, фруктів, молочних продуктів на 10%, а ліків – на 1,2%.

Окрім цього, в країні-агресорці ввели заборону на експорт продовольства. Цукор не дозволяють вивозити за межі Росії до 31 серпня, а пшеницю, меслін, ячмінь, жито та кукурудзу – до 30 червня. Найбільше від таких дій постраждають країни Євразійського економічного союзу, тобто сама Росія, Білорусь та Казахстан.

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Санкції проти Росії

Після того, як Росія вторглася в Україну, її економіка почала стрімко тонути. Західні країни наклали на агресорку кілька пакетів санкцій, а з ринку масово почали виходити міжнародні компанії.

Одну з головних ролей відіграло те, що США і Велика Британія відмовилися від купівлі енергоресурсів з Росії. Великі корпорації також вирішили не продовжувати контрактів з російськими продавцями.

Раніше ми розповідали, що аналітики прогнозують не лише дефіцит товарів у всіх галузях РФ, а й швидкий дефолт Росії.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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