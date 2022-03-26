"Экономическое чудо" России: лист бумаги А4 стоит больше, чем акция Сбербанка

Мало того, что лист бумаги дороже акции Сбербанка, так он еще и в четыре раза дороже рубля

Бумага больше в 1,6 раза, чем акция Сбербанка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Стоимость одного листа бумаги А4 в РФ уже превышает стоимость одной акции российского Сбербанка на Лондонской бирже.

Об этом сообщил бывший российский нефтяной магнат и критик Кремля Михаил Ходорковский в Twitter.

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"Пачка бумаги в магазине стоит 2000 рублей. В ней 500 листов. Получается, что лист А4 не только в четыре раза дороже рубля, но и стоит больше, чем акция Сбербанка на бирже в Лондоне", – отметил он.

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, — (@mich261213) March 25, 2022

Ходорковский также подчеркнул, что говорить, что "Путин превратил рубли и российские акции в бумагу" – это оскорбление для бумаги.

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Почему цены на бумагу взлетели?

Взлет цен на бумагу связан из санкциями стран Европы против РФ. Так, из-за войны в Украине некоторые финские и австрийские компании (например, Kemira) прекратили отгрузку в Россию. В частности, поставлять перестали химикаты, необходимые для отбеливания офисной бумаги.