"Экономическое чудо" России: лист бумаги А4 стоит больше, чем акция Сбербанка

Стоимость одного листа бумаги А4 в РФ уже превышает стоимость одной акции российского Сбербанка на Лондонской бирже.
Об этом сообщил бывший российский нефтяной магнат и критик Кремля Михаил Ходорковский в Twitter.
"Пачка бумаги в магазине стоит 2000 рублей. В ней 500 листов. Получается, что лист А4 не только в четыре раза дороже рубля, но и стоит больше, чем акция Сбербанка на бирже в Лондоне", – отметил он.
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2000. 500 . , 4 , , .— (@mich261213) March 25, 2022
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Ходорковский также подчеркнул, что говорить, что "Путин превратил рубли и российские акции в бумагу" – это оскорбление для бумаги.
Почему цены на бумагу взлетели?
Взлет цен на бумагу связан из санкциями стран Европы против РФ. Так, из-за войны в Украине некоторые финские и австрийские компании (например, Kemira) прекратили отгрузку в Россию. В частности, поставлять перестали химикаты, необходимые для отбеливания офисной бумаги.