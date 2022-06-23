Черговий фейк пропаганди: чи справді іноземці платять за українців

Нардеп підрахував, звідки в бюджет надходять гроші та чи справді Україну фінансують іноземці

Українська держскарбниця поповнюється з чотирьох головних джерел / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

В умовах воєнного стану держбюджет має кілька джерел надходжень. За період з 24 лютого по 22 червня головних джерел було чотири.

Таку кількість озвучив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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Найбільше надходжень було з податків, митниці та дивідендів держпідприємств. З попередніми підрахунками за червень у розмірі 60-70 млрд грн, загалом цей сегмент приніс українській скарбниці 310 млрд грн.

На другому місці – Національний банк, який придбав облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 190 млрд грн і ще 19 млрд грн прибутку перерахував до бюджету. Загалом це 209 млрд грн.

Підтримка Заходу

Третє місце посідають усі сукупні міжнародні гранти та кредити. Враховуються всі донори та партнери України:

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МВФ;

ЄС;

США;

Канада;

Світовий банк.

Загалом західні партнери надали українцям фінансової підтримки на 200 млрд грн. У червні має надійти ще 21 млрд грн, а до кінця липня планують залучити до казни додаткові 257,4 млрд грн.

Українці зробили більше внесків

Важливий внесок для підтримки економіки зробили також банки й звичайні громадяни. Разом від початку війни банківські установи й фізособи придбали ОВДП на 107 млрд грн.

За словами Железняка, саме українці внутрішніми ресурсами (включно з податками, митом, держпідприємствами та НБУ) за 120 днів війни підтримують країну.

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"Ситуація, в теорії, має скоро змінитися й пункт "кредити та гранти" зрівняється з податками", – попередив нардеп.

Водночас він закликав не вестися на популістичні заяви та казки пропагандистів про те, що "іноземці платять за українців". Адже сухі цифри вказують, що це лише черговий фейк.

Грант на власний бізнес

Робота бізнесу в Україні, як ніколи, важлива для підтримки економіки у воєнний час. Саме тому уряд запустив програму "єРобота", в рамках якої громадянам нададуть безповоротні гранти на власну справу.

Заохочують взяти участь мікропідприємців у будь-якій сфері – від СТО чи хімчистки до кафе або салону краси. Головне – мати чіткий бізнес-план, бажання та подати заяву й свою ідею експертній комісії. Представники Ощадбанку та Державного центру зайнятості опрацюють заявку та вирішать, чи давати гроші на розвиток справи.

Упродовж року планують надати 20 тис. грантів на загальну суму 5 млрд грн. На один бізнес можуть скерувати до 250 тис. грн, залежно від потреб мікропідприємця. Ці гроші надійдуть на спецрахунок в банку, їх можна буде витратити лише за призначенням.

У рамках "єРобота" діють також дві програми для аграріїв на 11 млрд грн. Планують запустити гранти для працівників переробної сфери та ІТ.

"Сьогодні" також розповідали, які є пропозиції на бізнес-ринку та яку справу "під ключ" можна придбати від 2,4 тис. доларів, і писали, як підприємцям отримати 20 тис. грн на підтримку своєї справи.