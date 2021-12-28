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Не прошло и двух лет: платежный сервис ePayments возобновил работу после заморозки

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
28 декабря, 16:15
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Аккаунты британского платежного сервиса заблокировали еще зимой 2020 года
Популярный британский платежный сервис возобновляет свою работу
Популярный британский платежный сервис возобновляет свою работу / Фото: Getty Images, Facebook, Коллаж: Сегодня

Британский платежный сервис ePayments сообщил о возобновлении работы после двухлетней заморозки, вызванной требованием регулятора.

Об этом сообщают в официальном блоге ePayments.

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Напомним, в феврале 2020 года сервис был заблокирован. В Твиттере они дали комментарий по поводу блокировки, а также всячески пытались успокоить своих клиентов.

"ePayments вместе с Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) приняли решение о приостановке всей деятельности по счетам клиентов. Это решение было принято после проверки FCA систем и средств ePayments по борьбе с отмыванием денег", — написали они в Твиттере после блокировки.

Что произошло с момента прекращения работы?

  • Акционеры компании инвестировали 15 млн фунтов с целью удержать 150 сотрудников и предоставили необходимые ресурсы для восстановления и улучшения возможностей ePayments.
  • Компания наняла 50 новых членов команды, а также привлекла 4 ведущие фирмы для проработки структуры рисков и защиты клиентов.
  • ePayments работали над планом возврата средств клиентам, чьи счета были заблокированы. Отмечается, что первые возвраты пришлись на март 2020 года.
  • К 2025 году компания согласовала бизнес-план, поэтому гарантирует клиентам безопасность и планирует развивать сервис как минимум до тех пор.

В будущем ePayments планирует дополнить сервис дополнительными валютами и новыми функциями, такими как Apple Pay, Google Pay, добавить виртуальные карты для безопасных покупок в интернете и возможность автоматических налоговых платежей.

НБУ запускает новое поколение СЭП

С 20 августа 2022 года заработает новое поколение системы электронных платежей (СЭП) Национального банка на базе международного стандарта обмена электронными сообщениями между организациями в сфере финансов (ISO 20022).

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Благодаря внедрению международного стандарта ISO 20022, платеж обогатится дополнительной информацией. Также можно автоматизировать значительное количество процессов при обработке платежей.

Сроки перехода на новое поколение СЭП определены в постановлении №93 "О введении международного стандарта ISO 20022 в платежную инфраструктуру Украины".

Постановление распространяется на следующих участников СЭП:

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  • банки Украины;
  • Государственная казначейская служба;
  • Национальный депозитарий Украины и т.д.

Также Национальный банк Украины зарегистрировал пять компаний, которые теперь имеют официальный статус коллекторских, согласно новому закону, вступившему в силу в июле.

Ранее мы писали о разных платежных системах, с помощью которых можно отправить деньги из Польши в Украину или наоборот.

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