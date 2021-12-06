Быстро и надёжно: ТОП-5 способов перевести деньги с Польши в Украину

Сервисы онлайн переводов отличаются скоростью, суммой комиссии и уровнем безопасности

Есть немало способов перевести средства из Польши в Украину онлайн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Еще летом этого года посол Украины в Польше Андрей Дещица на всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" заявил, что в соседней стране сейчас работают почти 1,5 млн. украинцев и учатся ориентировочно 50 тыс. наших студентов. Поэтому вопрос перевода средств пока едва ли не самый актуальный.

Поэтому "Сегодня" проанализировал, какие существуют способы перевода средств из Польши в Украину, и как это сделать быстро, надежно, а главное — безопасно.

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В Украине существует немало таких онлайн-сервисов. Они отличаются скоростью перевода, суммой комиссии, уровнем безопасности и т. д. Мы выбрали пять самых популярных.

IdeaBank

Idea Bank Spółka Akcyjna —банк в Польше, начавший свою деятельность в 1991 году. Идея Банк находится под контролем Getin Holding и Getin Noble Bank. С его помощью находящиеся в Польше украинские граждане могут быстро отправить деньги на родину.

Перевод осуществляется с зарплатного или текущего счета в Getin Bank — счет "Пpocти Зacaды". Получить деньги можно на карту Blanche Transfer, открыть которую следует в отделении IdeaBank.

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Среди преимуществ:

злоты конвертируются в гривны бесплатно. Сама процедура зачисления является бесплатной тоже,

деньги доступны уже на следующий день,

перевод можно сделать онлайн (когда счета открыты).

Недостатки:

комиссия за снятие на территории Украины 1%,

комиссия по обслуживанию счетов (если открыть их, но не пользоваться ежемесячно).

Альфа-Банк

Отправка средств в Украину с помощью этого сервиса возможна из 51 страны. Денежный перевод средств из Польши можно оформить независимо от типа карты и банка-эмитента.

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Сервис переводов работает круглосуточно и доступен владельцам карт VISA и MasterCard. Воспользоваться им можно на сайте банка или через мобильное приложение Alfa-Mobile Украина.

Отправителю достаточно указать номер карты в Украине, а также минимум дополнительной информации о себе и получателе: ФИО и адрес. Размер комиссии составляет 2% и минимум 2 евро. Также отправитель может воспользоваться услугой отправки СМС получателю с уведомлением о перечислении денег.

Monobank

На карты Monobank можно получать платежи через европейскую систему SEPA. Еще в марте 2019 года соучредитель monobank Дмитрий Дубилет объявил, что эта система быстрее и дешевле, чем SWIFT.

Как это работает? Владельцу польской карты необходимо сделать международный валютный перевод на номер счета в формате IBAN. Комиссия составляет 5 злотых за 100 евро.

Деньги поступят на счет (как минимум) за один рабочий день. Практика показывает, что иногда необходимо более трех.

TransferGo

Перевод с помощью TransferGo производится в течение 3 дней без комиссии. Можно сделать срочный перевод, но нужно будет заплатить комиссию. Стоимость перевода зависит от того, когда деньги будут получены:

в течение дня без комиссии,

в конце рабочего дня 9,99 злотых,

быстрый перевод за 30 мин 14,99 злотых,

утром на следующий рабочий день 14.99 злотых.

Как перевести деньги на карту ПриватБанка:

зарегистрироваться на сайте TransferGo,

заполнить данные о переводе: сумму в злотых, степень срочности (минимальное время ожидания 30 мин), последние четыре цифры номера украинской карты ПриватБанка, на которую будут зачислены деньги и номер мобильного телефона, на который зарегистрирована карта в банке,

перевести злотые со своей польской карты на счет, который покажет transfergo после заполнения данных перевода,

деньги поступят на указанную карту ПриватБанка.

Spoko

Польский сервис переводов Spoko позволяет переводить деньги из 28 стран.

Отправлять можно в местной валюте по любой банковской карте Европы и Великобритании. Получить – на банковский счет, карту или мобильный телефон в 15 странах. Среди них Украина, Белоруссия, Россия, Грузия, Казахстан, Индия, Бразилия, Филиппины и другие.

При желании можно забрать деньги наличными в отделениях сервиса. Есть удобное мобильное приложение, которое упрощает процесс переводов и позволяет производить их круглосуточно. Комиссия – 2% (минимум 7 злотых).

Среди преимуществ:

всегда выгодный курс,

фиксированная комиссия за перевод при отправке на карту ПриватБанка, а также отсутствие комиссии за начисление на карту для выплат,

возможность отправки на любимые банки Украины,

многоязычная служба поддержки в Viber, Facebook и онлайн-чат на сайте,

безопасная официальная платежная система.

Работа в Польше

В этом году Польша нуждается в украинцах больше, чем в прошлом. Спрос на рабочую силу среди украинцев вырос на 90%.

Работники нужны на производственные предприятия – пищевой и перерабатывающей промышленности, производство пластмассовых изделий, логистические центры, склады, строительство. Это те сектора экономики, где работают около 80% украинцев в Польше.

В этом году возобновили работу отели и рестораны, тогда как в прошлом большую часть времени были закрыты, а рестораны работали на вынос. Эти отрасли столкнулись с дефицитом кадров, так как люди переквалифицировались и начали работать в других областях.

Сейчас много работы для украинцев в логистике. Польша является крупным логистическим центром в Европе, который привлекает все больше компаний для размещения своего бизнеса.

Ранее "Сегодня" писали, какие изменения ждут украинцев в Польше, а также какие еще страны для трудовой миграции выбирают украинцы.