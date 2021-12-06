Без опыта и знания языка: на какие работы в Польше зовут украинцев

Спрос на рабочую силу среди украинцев вырос на 90% по сравнению с прошлым годом.
Об этом "Сегодня" рассказал Томаш Богдевич, генеральный директор компании по международному трудоустройству Gremi Personal
"Это связано с тем, что польская экономика активно восстанавливается после пандемии и компенсирует потери. Сейчас экономика демонстрирует самый высокий рост ВВП за всю историю – на 11,1% в год, по данным Главного управления статистики в Польше", — говорит эксперт.
Активность промышленных компаний по найму новых работников также высока. Хотя число легально работающих трудовых мигрантов из Украины в Польше рекордное, но рабочих рук все равно не хватает.
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В каких отраслях нужны украинцы
Работники нужны на производственные предприятия – пищевой и перерабатывающей промышленности, производство пластмассовых изделий, логистические центры, склады, строительство. Это те сектора экономики, где работают около 80% украинцев в Польше.
В этом году возобновили работу отели и рестораны тогда, как в прошлому большую часть времени отели были закрыты, а рестораны работали на вынос. Эти отрасли столкнулись с дефицитом кадров, поскольку люди переквалифицировались и стали работать в других сферах.
Сейчас много работы для украинцев в логистике. Польша – крупный логистический центр в Европе, который привлекает все больше компаний для размещения своего бизнеса.
С чем связан "бум спроса" на логистику?
Бум спроса в логистике и е-сommerce на рабочие руки был в начале пандемии в марте-апреле 2020 года. Это было связано с тем, что люди стали больше покупать онлайн и одновременно образовался дефицит кадров из-за ограничений с пересечением границы и необходимостью проходить карантин, что продлевало время ожидания работника.
В 2021 году эта тенденция сохраняется — еще с сентября в логистику рекрутировали на работу в праздничный период. Рост вакансий увеличился на 40%. Только Amazon в этот период дополнительно заявил о необходимости трудоустроить 9 тыс. сезонных работников.
"Для украинских трудовых мигрантов – это хорошая возможность заработать, особенно на новогодние праздники. Для такой работы не требуется знание польского языка и опыта, как и для работы на большинстве польских предприятий, где нужен физический труд", — подытожил Томаш Богдевич.
Изменения после Нового года
С Нового года в Польше повышается минимальная почасовая ставка оплаты труда. Поэтому в среднем украинцы будут зарабатывать в Польше на 2 тыс. грн больше.
Сейчас на польских фабриках и заводах украинским заробитчанам платят 25-40 тыс. гривен и выше.
"Будут ли украинцы и дальше выбирать Польшу как страну трудовой миграции будет зависеть от того, упростят ли процесс трудоустройства и предложат более высокие зарплаты западные соседи Польши", – говорит Богдевич.
Раньше "Сегодня" писали, кто еще является лидером трудовой миграции в Украине. А также узнавали, как на самом деле относятся к нам поляки.