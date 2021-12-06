Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Без опыта и знания языка: на какие работы в Польше зовут украинцев

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
6 декабря, 15:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В этом году Польша нуждается в украинцах больше, чем в прошлом году
Польша нуждается в украинской рабочей силе
Польша нуждается в украинской рабочей силе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Спрос на рабочую силу среди украинцев вырос на 90% по сравнению с прошлым годом.

Об этом "Сегодня" рассказал Томаш Богдевич, генеральный директор компании по международному трудоустройству Gremi Personal

Реклама

"Это связано с тем, что польская экономика активно восстанавливается после пандемии и компенсирует потери. Сейчас экономика демонстрирует самый высокий рост ВВП за всю историю – на 11,1% в год, по данным Главного управления статистики в Польше", — говорит эксперт.

Активность промышленных компаний по найму новых работников также высока. Хотя число легально работающих трудовых мигрантов из Украины в Польше рекордное, но рабочих рук все равно не хватает.

В каких отраслях нужны украинцы

Работники нужны на производственные предприятия – пищевой и перерабатывающей промышленности, производство пластмассовых изделий, логистические центры, склады, строительство. Это те сектора экономики, где работают около 80% украинцев в Польше.

В этом году возобновили работу отели и рестораны тогда, как в прошлому большую часть времени отели были закрыты, а рестораны работали на вынос. Эти отрасли столкнулись с дефицитом кадров, поскольку люди переквалифицировались и стали работать в других сферах.

Реклама

Сейчас много работы для украинцев в логистике. Польша – крупный логистический центр в Европе, который привлекает все больше компаний для размещения своего бизнеса.

С чем связан "бум спроса" на логистику?

Бум спроса в логистике и е-сommerce на рабочие руки был в начале пандемии в марте-апреле 2020 года. Это было связано с тем, что люди стали больше покупать онлайн и одновременно образовался дефицит кадров из-за ограничений с пересечением границы и необходимостью проходить карантин, что продлевало время ожидания работника.

В 2021 году эта тенденция сохраняется — еще с сентября в логистику рекрутировали на работу в праздничный период. Рост вакансий увеличился на 40%. Только Amazon в этот период дополнительно заявил о необходимости трудоустроить 9 тыс. сезонных работников.

Реклама

"Для украинских трудовых мигрантов – это хорошая возможность заработать, особенно на новогодние праздники. Для такой работы не требуется знание польского языка и опыта, как и для работы на большинстве польских предприятий, где нужен физический труд", — подытожил Томаш Богдевич.

Изменения после Нового года

С Нового года в Польше повышается минимальная почасовая ставка оплаты труда. Поэтому в среднем украинцы будут зарабатывать в Польше на 2 тыс. грн больше.

Сейчас на польских фабриках и заводах украинским заробитчанам платят 25-40 тыс. гривен и выше.

"Будут ли украинцы и дальше выбирать Польшу как страну трудовой миграции будет зависеть от того, упростят ли процесс трудоустройства и предложат более высокие зарплаты западные соседи Польши", – говорит Богдевич.

Раньше "Сегодня" писали, кто еще является лидером трудовой миграции в Украине. А также узнавали, как на самом деле относятся к нам поляки.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Руководитель проекта "Деньги" Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.3

Российский рубль (₽)

0.3713

Евро (€)

30.83

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,79
30,69
29,79
19,57
30,98
29,85
28,75
19,26
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
33,79
30,79
30,17
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
18,98
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять