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Украинские заробитчане в Польше. Как на самом деле относятся к нам поляки

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
4 декабря, 09:50
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80,6% украинцев, которые едут работать в Польшу, выбирают эту страну из-за более высоких зарплат, чем в Украине
В Польшу уезжает все больше украинских заробитчан
В Польшу уезжает все больше украинских заробитчан / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Польше быстрыми темпами растет количество работающих украинцев. Только за два года число украинских заробитчан выросло на 23,8%. За год количество украинских трудовых мигрантов увеличилось на 19,2% – это рекордный показатель.

Об этом рассказали в компании по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные Фонда социального страхования Польши.

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Несмотря на то, что число легально работающих украинцев в Польше рекордное, рабочих рук все равно не хватает. Осенью Польша испытывала острый дефицит работников, что связано с активным восстановлением экономики. В этом году спрос на работников вырос на 90%.

Где нужны рабочие руки:

  • на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности:
  • на производстве пластмассовых изделий;
  • в логистической отрасли.

Почему украинцы едут в Польшу?

По данным исследования, 80,6% украинцев едут работать в Польшу из-за более высоких зарплат, чем в Украине.

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"Будут ли украинцы и дальше выбирать Польшу как страну трудовой миграции будет зависеть от того, упростят ли процесс трудоустройства и предложат более высокие зарплаты западные соседи Польши", – говорит генеральный директор Gremi Personal Personal Томаш Богдевич.

Сейчас на польских фабриках и заводах можно заработать 25-40 тыс. гривен и выше. С Нового года в Польше вырастет минимальная почасовая ставка оплаты труда. Это значит, что в среднем украинцы будут зарабатывать в Польше на 2 тыс. грн. больше.

Как относятся поляки к украинцам

Согласно исследованию аналитического центра Gremi Personal "Пульс трудовой миграции", 81,4% работников довольны отношением поляков. В Польше уже не осталось ни одного крупного предприятия, где бы не работали украинцы.

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И большинство поляков привыкли к присутствию коллег-украинцев. На многих заводах в связи с большим количеством работников из Украины, инструкции и таблички продублированы на русском или украинском языках.

Польские политики и чиновники также отмечают вклад украинцев в польскую экономику. В июне 2020 года Нацбанк Польши показал, что в период 2013-2018 годов рабочие из Украины ежегодно обеспечивали прирост польского ВВП на 0,5%.

Проблемы украинских заробитчан

Чаще всего украинцы первое время сталкиваются с такими трудностями, как оформление документов на пребывание, поиск жилья. Иностранцам, которые хотят получить документы на проживание в Польше самостоятельно, необходимо самим заполнять на польском документы.

Также часто приходится ждать документы больше положенного срока, если речь идет о карте побыта (временном виде на жительство, Karta pоbytu). Процесс ожидания может затянуться на 1,5-2 года в некоторых городах. Также трудности могут возникнуть с поиском жилья.

Как мы писали ранее, накануне Нового года украинцы все чаще отправляют заявки на вакансии в Польше, где не нужен опыт работы. Из-за того коммунальные услуги в Украине подорожали, увеличилось и количество заробитчан – на 25%.

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