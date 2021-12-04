Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон ⚽ Верес - Динамо: онлайн 💸 Тысяча Зеленского Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Польша меняет условия: что изменится для украинских заробитчан после Нового года

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
4 декабря, 12:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Польше уже не осталось ни одного крупного предприятия, где бы не работали украинцы
Заробитчан, которые едут на работу в Польшу, ждут изменения
Заробитчан, которые едут на работу в Польшу, ждут изменения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Более 80% украинских заробитчан, которые выбирают для работы Польшу, чаще всего едут туда из-за более высокой зарплаты, чем им могли бы платить в Украине.

Об этом рассказал генеральный директор компании по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

Реклама

"Будут ли украинцы и дальше выбирать Польшу как страну трудовой миграции будет зависеть от того, упростят ли процесс трудоустройства и предложат более высокие зарплаты западные соседи Польши", – говорит Богдевич.

С Нового года в Польше повышается минимальная почасовая ставка оплаты труда. Поэтому в среднем украинцы будут зарабатывать в Польше на 2 тыс. грн больше.

Сейчас на польских фабриках и заводах украинским заробитчанам платят 25-40 тыс. гривен и выше.

Реклама

К слову, несмотря на то, что число легально работающих украинцев в Польше рекордное, рабочих рук все равно не хватает. Еще осенью Польша испытывала острый дефицит работников.

Какие страны украинцы выбирают для заработков

Лидерами среди направлений трудовой миграции из Украины являются Германия, Польша и Чехия. Среди мужчин наиболее популярные направления – Британия и Канада, а среди женщин – Италия и Испания.

Согласно результатам опроса, в Германию на работу поехали бы 37% украинцев, в Польшу – 31%, в Чехию – 20%, Италию – 16%, Канаду – 11%, Великобританию – 10%, США – 9%, Испанию – 7%, в Израиль и РФ – по 6%.

Реклама

Несмотря на то, что Польша находится в списке лидеров, куда украинцы охотно поехали бы работать, на их пути возникает много трудностей. В частности, и по незнанию языка. Как мы писали ранее, накануне Нового года украинцы все чаще отправляют заявки на вакансии в Польше, где не нужен опыт работы.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Руководитель проекта "Деньги" Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.29

Российский рубль (₽)

0.3703

Евро (€)

30.94

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,79
30,69
29,79
19,57
30,98
29,85
28,75
19,26
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
33,79
30,79
30,17
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
18,98
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять