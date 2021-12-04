Польша меняет условия: что изменится для украинских заробитчан после Нового года

В Польше уже не осталось ни одного крупного предприятия, где бы не работали украинцы

Заробитчан, которые едут на работу в Польшу, ждут изменения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Более 80% украинских заробитчан, которые выбирают для работы Польшу, чаще всего едут туда из-за более высокой зарплаты, чем им могли бы платить в Украине.

Об этом рассказал генеральный директор компании по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

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"Будут ли украинцы и дальше выбирать Польшу как страну трудовой миграции будет зависеть от того, упростят ли процесс трудоустройства и предложат более высокие зарплаты западные соседи Польши", – говорит Богдевич.

С Нового года в Польше повышается минимальная почасовая ставка оплаты труда. Поэтому в среднем украинцы будут зарабатывать в Польше на 2 тыс. грн больше.

Сейчас на польских фабриках и заводах украинским заробитчанам платят 25-40 тыс. гривен и выше.

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К слову, несмотря на то, что число легально работающих украинцев в Польше рекордное, рабочих рук все равно не хватает. Еще осенью Польша испытывала острый дефицит работников.

Какие страны украинцы выбирают для заработков

Лидерами среди направлений трудовой миграции из Украины являются Германия, Польша и Чехия. Среди мужчин наиболее популярные направления – Британия и Канада, а среди женщин – Италия и Испания.

Согласно результатам опроса, в Германию на работу поехали бы 37% украинцев, в Польшу – 31%, в Чехию – 20%, Италию – 16%, Канаду – 11%, Великобританию – 10%, США – 9%, Испанию – 7%, в Израиль и РФ – по 6%.

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Несмотря на то, что Польша находится в списке лидеров, куда украинцы охотно поехали бы работать, на их пути возникает много трудностей. В частности, и по незнанию языка. Как мы писали ранее, накануне Нового года украинцы все чаще отправляют заявки на вакансии в Польше, где не нужен опыт работы.