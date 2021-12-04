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Польща змінює умови: що зміниться для українських заробітчан після Нового року

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
4 грудня, 12:40
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У Польщі вже не залишилося жодного великого підприємства, де б не працювали українці
Заробітчан, які їдуть на роботу до Польщі, чекають на зміни
Заробітчан, які їдуть на роботу до Польщі, чекають на зміни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Понад 80% українських заробітчан, які вибирають для роботи Польщу, найчастіше їдуть туди через вищу зарплату, ніж їм могли б платити в Україні.

Про це розповів генеральний директор компанії із працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

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"Чи будуть українці й надалі обирати Польщу як країну трудової міграції залежатиме від того, чи спростять процес працевлаштування і запропонують вищі зарплати західні сусіди Польщі", – каже Богдевич.

З Нового року у Польщі підвищується мінімальна погодинна ставка оплати праці. Тож у середньому українці зароблятимуть у Польщі на 2 тис. грн більше.

Нині на польських фабриках та заводах українським заробітчанам платять 25-40 тис. гривень та вище.

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До речі, незважаючи на те, що кількість легально працюючих українців у Польщі рекордна, робочих рук однаково не вистачає. Ще восени Польща відчувала гострий дефіцит працівників.

Які країни українці обирають для заробітків

Лідерами серед напрямків трудової міграції з України є Німеччина, Польща та Чехія. Серед чоловіків найбільш популярні напрямки – Британія та Канада, а серед жінок – Італія та Іспанія.

Згідно з результатами опитування, до Німеччини на роботу поїхали б 37% українців, до Польщі – 31%, Чехії – 20%, Італії – 16%, Канади – 11%, Великої Британії – 10%, США – 9%, Іспанії – 7% , в Ізраїль та РФ – по 6%.

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Незважаючи на те, що Польща перебуває у списку лідерів, куди українці охоче поїхали б працювати, на їхньому шляху виникає багато труднощів. Зокрема, і через незнання мови. Як ми писали раніше, напередодні Нового року українці все частіше надсилають заявки на вакансії у Польщі, де не потрібний досвід роботи.

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