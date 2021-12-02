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Польша надоела? Куда массово уезжают украинские заробитчане

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
2 декабря, 17:58
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Большинство украинцев для трудовой миграции выбирают соседние страны
Германия, Польша и Чехия являются лидерами среди направлений трудовой миграции из Украины
Германия, Польша и Чехия являются лидерами среди направлений трудовой миграции из Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Лидерами среди направлений трудовой миграции из Украины являются Германия, Польша и Чехия. В частности, среди мужчин наиболее популярные направления — Британия и Канада, а среди женщин — Италия и Испания.

Результаты проведенного в сентябре-октябре 2021 года национального опроса обнародовала на пресс-конференции представительница Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец, — передает Укринформ.

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По ее словам, в Германию на работу поехали бы 37% украинцев. Польшу — 31%, в Чехию — 20%, Италию —16%, Канаду —11%, Великобританию — 10%, США — 9%, Испанию —7%, в Израиль и РФ по 6%.

54% мужчин и 46% женщин хотят получить работу, требующую квалификации по специальности, на строительстве готово работать 95% мужчин и 5% женщин, на домашнюю работу согласны 3% мужчин и 97% женщин.

Работать без официального трудоустройства за рубежом в 2019 году были готовы 11%, в этом году – 18%, в закрытых помещениях без возможности оставить рабочее место в 2019 году – 5%, в 2021 таких 8%, выполнять противозаконную работу готовы 4%, а в В 2019 году желающих это делать не было вообще.

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Что это за исследование?

Исследования по вопросам миграции, торговли людьми и других форм эксплуатации мигрантов провели в сентябре-октябре 2021 года исследовательским агентством Info Sapiens.

Исследование проводилось путём национального репрезентативного опроса методом личного интервью. Опросили 5228 респондентов. Выборка является репрезентативной для населения старше 14 лет всех областей Украины и Киева, но не включает жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополь.

Проблемы, которые могут постигнуть украинцев в Польше

Польша находится в списке лидеров, куда украинцы охотно поехали бы работать. Однако на их пути возникает много трудностей. В частности, и по незнанию языка.

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Еще две основные проблемы:

  • поиск жилья. Опять же, в первую очередь из-за незнания языка и местных особенностей рынка аренды недвижимости. А еще потому, что иностранец еще не совсем разбирается в районах города, общественном транспорте и полезной инфраструктуре, которой будет пользоваться ежедневно.
  • оформление документов нахождения. Иностранцам, которые хотят получить документы на проживание в Польше самостоятельно, необходимо самим и заполнять польские документы, и записываться на их представление в ведомства, большинство чиновников которых не говорят на английском. Также часто приходится ждать документы больше определенного срока, если речь идёт о карте побыту (временное вид на жительство, Karta pоbytu).

Кстати, для трудовых мигрантов Польша изменяет правила легализации / Для них хотят ускорить процесс предоставления карты временного пребывания.

Ранее "Сегодня" рассказывали, кому и при каких условиях готовы платить 86 тыс. грн. в Польше.

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