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В Польше изменят правила легализации мигрантов: что ждет украинских заробитчан

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
19 ноября, 10:52
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Для некоторых трудовых мигрантов хотят ускорить процесс предоставления карты временного пребывания
Заробитчан ждут нововведения
Заробитчан ждут нововведения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для трудовых мигрантов в Польше упрощают процедуру предоставления вида на временное пребывание в стране (до трех лет). Также до двух лет расширяют возможность работы иностранца на сезонных работах.

Как сообщает tvn24, соответствующее решение принял сейм Польши.

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Возможность работы иностранца в Польше до 24 месяцев может быть на основании разрешения на сезонную работу и заявлении работодателя о намерении взять на работу иностранца. Для тех, кто намерен работать в стратегически важных сферах экономики Польши, хотят ускорить процесс предоставления карты временного пребывания.

После того, как решение принял сейм Польши, теперь этот документ должен принять Сенат страны.

Кому чаще всего предлагают работу в Польше

  • рабочим (14%);
  • специалистам из сферы ІТ (13% всех актуальных вакансий региона);
  • кандидатам из сферы "Производство/Сельское хозяйство" (12%).
  • специалистам из сферы "Маркетинг, реклама, PR" (9%);
  • кандидатам из сферы "Продажи" (7%).

Меньше всего вакансий (меньше 0,1%) открыто в категориях "Спорт, фитнес, салоны красоты", "Искусство, развлечения, масс-медиа" и "Безопасность".

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Согласно данным одного из кадровых порталов, самый высокий оклад, который предлагают работодатели из Польши, – у украинских ІТ-специалистов.

Ранее мы писали, что украинские заробитчане, помогавшие сократить дефицит рабочей силы в Польше, все чаще уезжают на зароботки в Германию.

К слову, работники из Украины отказываются работать в Польше на сборе яблок и выбирают более легкую работу. Фермерам приходится дешево экспортировать яблоки за границу, ведь так они могут хоть как-то заработать.

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