Швидко і надійно: ТОП-5 способів перевести гроші з Польщі в Україну

Сервіси онлайн-переказів різняться швидкістю, сумою комісії та рівнем безпеки

Є чимало способів переказати кошти з Польщі в Україну онлайн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ще влітку цього року посол України у Польщі Андрій Дещиця на всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси" заявив, що в сусідній країні наразі працюють майже 1,5 млн. українців і навчаються орієнтовно 50 тис. наших студентів. Тому питання переказу коштів наразі чи не найактуальніше.

Тож "Сьогодні" проаналізував, які є способи переказу коштів з Польщі в Україну, і як це зробити швидко, надійно, а головне — безпечно.

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В Україні існує чимало таких онлайн-сервісів. Вони різняться швидкістю переказу, сумою комісії, рівнем безпеки тощо. Ми обрали пʼять найпопулярніших.

IdeaBank

Idea Bank Spółka Akcyjna — банк у Польщі, який розпочав свою діяльність в 1991 році. Ідея Банк знаходиться під контролем Getin Holding і Getin Noble Bank. З його допомогою українські громадяни, що знаходяться в Польщі, можуть швидко відправити гроші на Батьківщину.

Переказ здійснюється з зарплатного або поточного рахунку в Getin Bank — рахунок "Пpocті Зacaди". Отримати гроші можна на карту Blanche Transfer, відкрити яку потрібно у відділенні IdeaBank.

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Серед переваг:

злоті конвертуються в гривні безкоштовно. Сама процедура зарахування є безоплатною теж,

гроші доступні вже на наступний день,

переказ можна зробити онлайн (коли рахунки відкриті).

Недоліки:

комісія за зняття на території України 1%,

комісія за обслуговування рахунків (якщо відкрити їх , але не користуватися щомісяця).

Альфа-Банк

Відправка коштів в Україні за допомогою цього сервісу можлива з 51 країни. Грошовий переказ коштів з Польщі оформити можна незалежно від типу карти і банку-емітента.

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Сервіс переказів працює цілодобово і доступний власникам карт VISA і MasterCard. Скористатися ним можна на сайті банку або через мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine.

Відправнику досить вказати номер картки в Україні, а також мінімум додаткової інформації про себе і одержувача: ПІБ і адресу. Розмір комісії становить 2% та мінімум 2 євро. Також відправник може скористатися послугою відправлення СМС одержувачу з повідомленням про перерахування грошей.

MonoBank

На картки MonoBank можна отримувати платежі через європейську систему SEPA. Ще в березні 2019 року співзасновник monobank Дмитро Дубілет оголосив, що ця система швидша і дешевша, ніж SWIFT.

Як це працює? Власнику польської карти необхідно зробити зробити міжнародний валютний переказ на номер рахунку в форматі IBAN. Комісія становить 5 злотих за 100 євро.

Гроші надійдуть на рахунок (як мінімум) за один робичий день. Практика показує, що інколи необхідно і більше трьох.

TransferGo

Переказ за допомогою TransferGo здійснюється протягом 3 днів без комісії. Можна також зробити терміновий переказ, але додається заплатити комісію. Вартість переказу залежить від того, коли гроші будуть отримані:

протягом дня без комісії,

в кінці робочого дня 9,99 злотих,

швидкий переказ за 30 хв 14,99 злотих,

вранці наступного робочого дня 14.99 злотих.

Як перевести гроші на карту Приватбанку:

зареєструватися на сайті TransferGo,

заповнити дані про переказ: суму в злотих, ступінь терміновості (мінімальний час очікування 30 хв), останні чотири цифри номера української картки Приватбанку, на яку будуть зараховані гроші та номер мобільного телефону, який на який зареєстрована картка в банку,

перевести злоті зі своєї польської карти на рахунок, який покаже transfergo після заповнення даних переказу,

гроші надійдуть на зазначену карту Приватбанку.

Spoko

Польський сервіс переказів Spoko дозволяє переказувати гроші з 28 країн.

Відправляти можна в місцевій валюті з будь-якої банківської картки Європи і Великобританії. Отримати – на банківський рахунок, картку або мобільний телефон в 15 країнах. Серед них Україна, Білорусь, Росія, Грузія, Казахстан, Індія, Бразилія, Філіппіни та інші.

При бажанні можна забрати гроші готівкою в відділеннях сервісу. Є зручний мобільний додаток, який спрощує процес переказів і дозволяє робити їх цілодобово. Комісія – 2% (мінімум 7 злотих).

Серед переваг:

завжди вигідний курс,

фіксована комісія за переказ при відправці на картку Приватбанку, a також відсутність комісії за нарахування на карту для виплат,

можливість відправки на улюблені банки України,

багатомовна служба підтримки в Viber, Facebook і онлайн-чат на сайті,

безпечна офіційна платіжна система.

Робота у Польщі

Цього року Польща потребує українців більше, ніж минулого. Попит на робочу силу серед українців зріс на 90%.

Працівники потрібні на виробничі підприємства – харчової та переробної промисловості, виробництво пластмасових виробів, логістичні центри, склади, будівництво. Це ті сектору економіки, де працюють близько 80% українців у Польщі.

Цього року відновили роботу готелі та ресторани тоді, як у минулому більшу частину часу були закриті, а ресторани працювали на виніс. Ці галузі зіткнулися з дефіцитом кадрів, оскільки люди перекваліфікувалися та почали працювати в інших сферах.

Зараз багато роботи для українців логістиці. Польща – це великий логістичний центр у Європі, який приваблює все більше компаній для розміщення свого бізнесу.

Раніше "Сьогодні" писали, які зміни чекають українців у Польщі, а також які ще країни для трудової міграції обирають українці.