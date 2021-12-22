Зарабатывают играя: ради чего люди бросают карьеру и учебу

В 2021 году большую популярность приобрели онлайн-игры. Речь идет о блокчейн-играх.
Об этом "Сегодня" рассказал основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.
Как объясняет эксперт, суть довольно проста: большинству известно такое явление как мобильные игры, которые вроде бы бесплатны, но для комфортной игры все же нужно тратить деньги на покупку игровой валюты.
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Блокчейн-игры — это аналогичное явление, за исключением: игровой валютой существуют криптовалюта, и ее можно не только покупать, но и зарабатывать внутри игры и продавать на рынке другим людям.
Играй, чтобы зарабатывать
Как пример, эксперт приводит ситуацию с ушедшими с работы филиппинцами, которые теперь зарабатывают разводя виртуальных фантастических существ и конвертируя выручку в реальные деньги. Но, как отмечает Bloomberg, такая ситуация сложилась именно на фоне безработицы. Люди не только работу бросали, большенство ее даже не имели.
История из жизни:
издание приводит пример потерявшего работу 34-летнего фитнес-тренера Реда Бантила. Потом к нему присоединилась и жена – она сама решила уволиться из больницы. Паре повезло: небольшое вложение в игру обернулось прибылью — цена игрового токена выросла с $3,2 до примерно $136 в период с июня по октябрь 2021 года.
В среднем игроки имеют возможность зарабатывать около 400 долларов (почти две минимальные зарплаты в Украине).
В результате, чиновникам страны даже пришлось начать разрабатывать первое в мире законодательство в области налогообложения игровых микротранзакций.
"На рынке появляются целые игровые Гильдии, за которыми стоят большие фонды. Задача подобных организаций — создание сообщества игроков, где люди с низкими доходами, но желающие присоединиться к блокчейн-играм, могут получить игровые предметы в кредит" , – говорит Сергей Сароян.
Эксперт утверждает, чтобы добиться успеха в этом деле, нужно быть не только геймером, но и инвестором. Следует постоянно исследовать рынок.
Перспективы игр
Да, минимальная заработная плата в Украине составляет 6500 грн, игроки вышеупомянутых игр зарабатывают вдвое больше. Однако данный показатель средний. Суммы бывает доходят до тысячи долларов, а то и больше. Но так ли это просто и безопасно?
Одни эксперты говорят, что переход к формату "играй, чтобы зарабатывать" неизбежен, хотя и медленный. А другие заявляют, что такое явление не слишком положительно влияет на экономику, точнее, совсем негативно.
К примеру, директор по росту в игровом блокчейн-проекте Crypto Raiders Ник Кнейпер в материале Bloomberg отмечает, что чем больше людей играет в блокчейн-игры, тем выше угроза обрушения их экономик. Это может привести к тому, говорит он, что будущей метавселенной придется управлять так же, как и реальной экономикой.
"Прогнозирую: люди с учеными степенями по экономике будут наниматься в игровые NFT-проекты", — сказал он.
Профессии будущего
Тем, кто в данный момент определяется с будущей профессией, советуют обратить внимание на:
- менеджмент по продажам и персоналу. Это так называемые синтетические специалисты, которые сами ничего не производят. Но такие профессии будут востребованы всегда;
- IT-сферу. Эта сфера остается наиболее перспективной сферой – как по зарплате, так и по количеству вакансий;
- рабочие специальности (особенно касающиеся автомобильного ремонта). Всегда будут востребованы также специалисты индустрии красоты. В то же время пандемия внесла свои коррективы – во многих странах активно развивается сервис по услугам мастера красоты на дом.
- агросектор. Здесь существуют нюанс: обучение по таким специальностям в нашей стране пока несовременное, поэтому будущим хорошим специалистам советуют отправиться за знаниями за границу;
- экологию. На Западе уже пару лет в моде биохакинг – вскоре это придет и в нашу страну.
Раньше мы писали, какие новые профессии будущего появились в Украине.
А также рассказывали о работе в Польше, и чего стоит остерегаться там.