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Заробляють граючи: заради чого люди кидають карʼєру та навчання

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
22 грудня, 18:41
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Доволі популярними заробітками онлайн стали для всього світу, як не дивно, ігри
Українці заробляють непогані кошти не виходячи з дому
Українці заробляють непогані кошти не виходячи з дому / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У 2021 році велику популярність здобули онлайн-ігри. Йдеться про блокчейн-ігри.

Про це "Сьогодні" розповів засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян.

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Як пояснює експерт, суть досить проста: більшості відомо таке явище як мобільні ігри, які начебто є безкоштовними, але для комфортної гри все таки доводиться витрачати гроші на покупку ігрової валюти.

Блокчейн-ігри — це аналогічне явище, за одним винятком: ігровою валютою є криптовалюта, і її можна не тільки купувати, але і заробляти всередині гри і продавати на ринку іншим людям.

Грай, щоб заробляти

Як приклад, експерт наводить ситуацію з філіпінцями, які пішли з роботи і тепер заробляють розводячи віртуальних істот і конвертуючи виручку в реальні гроші. Але, як зазначає Bloomberg, така ситуація склалася саме на фоні безробіття. Люди не тільки роботу кидали, більшість її просто не мали.

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Історія з життя:

видання наводить приклад 34-річного фітнес-тренера Реда Бантила, який втратив роботу. Потім до нього приєдналася і дружина — вона сама вирішила звільнитися з лікарні. Парі пощастило: невелике вкладення в гру обернулося прибутком — ціна ігрового токена виросла з $3,2 до приблизно $136 в період з червня по жовтень 2021 року.

В середньому гравці мають можливість заробляти близько 400 доларів (майже дві мінімальні зарплати в Україні).

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В результаті чиновникам країни навіть довелося почати розробляти перше в світі законодавство в області оподаткування ігрових мікротранзакцій.

"Більш того, на ринку з'являються цілі ігрові Гільдії, за якими стоять великі фонди. Завдання подібних організацій — створення спільноти гравців, де люди з низькими доходами, але охочими долучитися до блокчейн-ігор, можуть отримати ігрові предмети в кредит", — говорить Сергій Сароян.

Експерт стверджує, аби досягти успіху в цій справі, треба бути не тільки геймером, а й інвестором. Варто постійно досліджувати ринок.

Перспективи ігор

Так, мінімальна заробітна плата в Україні становить 6500 грн, гравці вищезгаданих ігор заробляють вдвічі більше. Проте цей показник середній. Суми буває доходять до тисячі доларів, а то і більше. Та чи настільки це просто і безпечно?

Одні експерти говорять, що перехід до формату "грай, щоб заробляти" неминучий, хоча і повільний. А інші заявляють, що таке явище не надто позитивно впине на економіку, точніше зовсім негативно.

Наприклад, директор по зростанню в ігровому блокчейн-проекті Crypto Raiders Нік Кнейпер у матеріалі Bloomberg зазначає, що чим більше людей грає в блокчейн-ігри, тим вище загроза обвалення їх економік. Це може призвести до того, говорить він, що майбутнім метавсесвітом доведеться управляти так само, як і реальною економікою.

"Прогнозую: люди з вченими ступенями з економіки будуть найматися в ігрові NFT-проєкти", — сказав він.

Професії майбутнього

Тим, хто зараз визначається з майбутньою професією, радять звернути увагу на:

  • менеджмент з продажів та персоналу. Це так звані синтетичні фахівці, які самі нічого не виробляють. Але такі професії будуть затребувані завжди;
  • IT-сферу. Ця сфера залишається найбільш перспективною сферою – як за зарплатами, так і за кількістю вакансій;
  • робочі спеціальності (особливо ті, що стосуються автомобільного ремонту). Завжди будуть затребувані і фахівці в індустрії краси. Водночас пандемія внесла свої корективи – у багатьох країнах активно розвивається сервіс з послуг майстра краси додому.
  • агросектор. Тут є нюанс. Навчання за такими спеціальностями в нашій країні поки не сучасне, тому майбутнім хорошим фахівцям радять вирушити за знаннями за кордон;
  • екологію. На Заході вже кілька років дуже модним є біохакінг – це прийде і в нашу країну.

Раніше ми писали, які нові професії майбутнього зʼявилися в Україні.

А також розповідали про роботу в Польщі,та чого варто остерігатися там.

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