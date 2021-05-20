Польоти на квадрокоптері та настільні ігри: які професії майбутнього з’явилися в Україні

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Грати у настільні ігри або літати на квадрокоптері і отримувати за це гроші. В Україні дедалі частіше з’являються нові професії, а з ними – нові вимоги до кандидатів. Хто ці люди, які називають себе фахівцями майбутнього?
Через об’єктив камери квадрокоптера сонячні панелі оглядає аналітик "зеленої" електростанції Павло Топорков, аналітик ДТЕК "Нікопольска СЕС".
Обійти 400 гектарів станції і перевірити всі 750 тисяч панелей одна людина не зможе навіть за тиждень, – каже Павло. А от оглянути з квадрокоптера – легко.
Кубики, карти і гральне поле. Гадаєте, щось на кшталт монополії? Так, це гра. Але тут – не про веселощі. Ставите запитання, кидаєте кубики, а потім завдяки психологічним прийомам ведучий, ігропрактик, витягує з вас те, що турбує, і головне – виникає усвідомлення, як це змінити. Як почати відкладати гроші, поліпшити стосунки, вирішити, як взагалі жити далі.
"Це – картки, підказки, які допомагають розкрити краще запит. І завдання гравця – не буквально прочитати, що написано на картці, а підпірнути, щоб ширше подивитися на свій запит", – пояснює ігропрактик Сергій Алексієнко
І тих, кому це потрібно – щороку стає більше. Адже дуже швидкий ритм життя і численні стреси заганяють людей, знищує і призводить до таких станів, коли потрібен фахівець.
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Психологічні прийоми у своїй роботі застосовує і зоопсихолог Сергій Клочко. От тільки працює він із тваринами. Наприклад, маленький Харті має психологічну травму – приблизно у віці трьох місяців його, вразливе цуценя, покусав дорослий лабрадор.
Тож подолати стрес і реабілітувати великих собак в очах маленького Харті – має саме зоопсихолог. Він не просто навчає командам, як кінолог. А працює саме із проблемою.
"Моя робота – збігається з хобі. Це те, про що я мріяв ще в дитинстві. І коли ти бачиш результат – це дуже добре. Ти розумієш, що допоміг людині розібратися в ситуації. Налагодити життя людини, і собаки в тому числі", – каже Сергій.
Давати точні прогнози, на кого починати вчитись зараз, аби бути з роботою потім, надто складно, – кажуть у центрах зайнятості. Світ змінюється стрімко, а з ним і вимоги до кандидатів. Тож – з роботою буде той, хто навчається нового.
Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав: через п'ять років задавати тренди на ринку праці будуть інші фактори. Тим, хто зараз визначається з майбутньою професією, радять звернути увагу на менеджмент з продажів та персоналу, агросектор, IT-сферу, екологію, а також сферу послуг і робочі спеціальності (особливо ті, що стосуються автомобільного ремонту).