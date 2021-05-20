Польоти на квадрокоптері та настільні ігри: які професії майбутнього з’явилися в Україні

Дуже добре, коли робота людини збігається з її хобі, кажуть експерти

/ Фото: Олександр Яремчук

Грати у настільні ігри або літати на квадрокоптері і отримувати за це гроші. В Україні дедалі частіше з’являються нові професії, а з ними – нові вимоги до кандидатів. Хто ці люди, які називають себе фахівцями майбутнього?

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Через об’єктив камери квадрокоптера сонячні панелі оглядає аналітик "зеленої" електростанції Павло Топорков, аналітик ДТЕК "Нікопольска СЕС".

Відео: Сьогодні

Обійти 400 гектарів станції і перевірити всі 750 тисяч панелей одна людина не зможе навіть за тиждень, – каже Павло. А от оглянути з квадрокоптера – легко.

Кубики, карти і гральне поле. Гадаєте, щось на кшталт монополії? Так, це гра. Але тут – не про веселощі. Ставите запитання, кидаєте кубики, а потім завдяки психологічним прийомам ведучий, ігропрактик, витягує з вас те, що турбує, і головне – виникає усвідомлення, як це змінити. Як почати відкладати гроші, поліпшити стосунки, вирішити, як взагалі жити далі.

"Це – картки, підказки, які допомагають розкрити краще запит. І завдання гравця – не буквально прочитати, що написано на картці, а підпірнути, щоб ширше подивитися на свій запит", – пояснює ігропрактик Сергій Алексієнко

І тих, кому це потрібно – щороку стає більше. Адже дуже швидкий ритм життя і численні стреси заганяють людей, знищує і призводить до таких станів, коли потрібен фахівець.

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Психологічні прийоми у своїй роботі застосовує і зоопсихолог Сергій Клочко. От тільки працює він із тваринами. Наприклад, маленький Харті має психологічну травму – приблизно у віці трьох місяців його, вразливе цуценя, покусав дорослий лабрадор.

Тож подолати стрес і реабілітувати великих собак в очах маленького Харті – має саме зоопсихолог. Він не просто навчає командам, як кінолог. А працює саме із проблемою.

"Моя робота – збігається з хобі. Це те, про що я мріяв ще в дитинстві. І коли ти бачиш результат – це дуже добре. Ти розумієш, що допоміг людині розібратися в ситуації. Налагодити життя людини, і собаки в тому числі", – каже Сергій.

Давати точні прогнози, на кого починати вчитись зараз, аби бути з роботою потім, надто складно, – кажуть у центрах зайнятості. Світ змінюється стрімко, а з ним і вимоги до кандидатів. Тож – з роботою буде той, хто навчається нового.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав: через п'ять років задавати тренди на ринку праці будуть інші фактори. Тим, хто зараз визначається з майбутньою професією, радять звернути увагу на менеджмент з продажів та персоналу, агросектор, IT-сферу, екологію, а також сферу послуг і робочі спеціальності (особливо ті, що стосуються автомобільного ремонту).