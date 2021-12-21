Предлагают высокие зарплаты. Каких специалистов не хватает в Украине

Категория продаж по количеству открытых вакансий второй год вытесняет ИТ-сферу

Самые востребованные специалисты в сфере продаж / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Наибольшее количество вакансий в 2021 году открывалось для специалистов в сферах продаж, ИТ, банковской сфере, специалистов по маркетингу, рекламе и PR, а также в транспортной отрасли и логистике.

Об этом сообщает "Сегодня" руководительница экспертно-аналитического центра портала grc.ua Руслана Березовская.

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Сфера продаж – лидер на рынке

Второй год "Продажи" удерживают первенство, вытеснив IT-сферу на вторую позицию. За год сфера "Продажи" увеличилась на 137% и составляет больше четверти (26%) от общего числа всех вакансий на портале grc.ua.

В этой категории собраны как предложения работы в розничной торговле, так и вакансии для менеджеров по продаже продуктов и услуг конечному потребителю.

"Именно от этих специалистов зависит финансовый успех компаний, поэтому желающих привлечь в команду талантливых менеджеров по продажам достаточно много. Продавцов в розничную торговлю, кассиров тоже ищут достаточно активно. Однако из-за низкого уровня заработной платы желающих получить такую работу не слишком много", — говорит Руслана Березовская.

В сферу "Продажи" входят также фармацевты, которых в Украине пока крайний дефицит. К примеру, в ноябре количество открытых вакансий для этих специалистов превышало количество желающих получить такую работу на 176%. Летом данный показатель был выше и составлял 216%.

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Спрос на ИТ-специалистов высок

За 2021 год количество новых вакансий для этих специалистов в сравнении с 2020 годом увеличилось на 91%. Это объясняется несколькими причинами:

эта отрасль чувствует и чувствовала и в предыдущие годы себя уверенно. ИТ-сфера стабильно развивается, невзирая на сложные экономические условия;

пандемия и переход в удаленный режим работы эту отрасль затронули меньше. Еще до начала коронакризиса многие компании этой профессиональной сферы предлагали своим сотрудникам отдаленный формат работы.

Другие популярные категории

Достаточно высокие показатели прироста открытых вакансий показывают банковская сфера (157%), маркетинг, PR и реклама (68%), а также транспорт и логистика (174%).

Только в отрасли "Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты" в сравнении с прошлым годом количество предложений уменьшилось на 41%. Достаточно сильно на это повлияла пандемия коронавируса.

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Низкий спрос также на специалистов государственной службы (-9%). Только на 9% в сравнении с прошлым годом увеличилось количество предложений для юристов. На 10% за год выросло количество вакансий высшего менеджмента и на 16% для специалистов в страховании.

/ Фото: скриншот

Тренды в работе в 2022 году

Как рассказал основатель компании Performance Managment Сергей Сароян, вероятно, что именно дальнейшая популяризация самозанятости будет главным трендом на рынке труда в Украине в 2022 году.

Эксперт считает, что во всем остальном ситуация будет мало чем отличаться от второй половины текущего года.

"После снятия карантинных ограничений желающие снова получили возможность отправиться за границу на заработки, в результате чего начинает проявляться привычный для Украины дефицит представителей рабочих специальностей", – говорит Сергей Сароян.

В некоторых компаниях в данный момент наблюдаются попытки удержать достойнейших работников, в том числе путем финансовых поощрений. Также работодатели наращивают набор сотрудников.

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