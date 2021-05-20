Полеты на квадрокоптере и настольные игры: какие профессии будущего появились в Украине

Очень хорошо, когда работа человека совпадает с ее хобби, говорят эксперты

/ Фото: Александр Яремчук

Играть в настольные игры или летать на квадрокоптер и получать за это деньги. В Украине все чаще будут появляются новые профессии, а с ними – новые требования к кандидатам. Кто эти люди, которые называют себя специалистами будущего?

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Сквозь объектив камеры квадрокоптера солнечные панели осматривает аналитик "зеленой" электростанции Павел Топорков, аналитик ДТЭК "Никопольский СЭС".

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Обойти 400 гектаров станции и проверить все 750 тысяч панелей один человек не сможет даже через неделю, – говорит Павел. А вот осмотреть с квадрокоптера – легко.

Кубики, карты и игровое поле. Думаете, что-то вроде монополии? Да, это игра. Но тут – не о веселье. Задаете вопрос, бросаете кубики, а затем благодаря психологическим приемам ведущий, игропрактик, извлекает из вас то, что беспокоит, и главное – возникает осознание, как это изменить. Как начать откладывать деньги, улучшить отношения, решить, как вообще жить дальше.

"Это – карточки, подсказки, которые помогают раскрыть лучше запрос. И задача игрока – не буквально прочитать, что написано на карточке, а поднырнуть, чтобы шире посмотреть на свой запрос", – объясняет игропрактик Сергей Алексеенко.

И тех, кому это нужно – каждый год становится больше. Ведь очень быстрый ритм жизни и многочисленные стрессы загоняет людей, уничтожает и приводит к таким состояниям, когда требуется специалист.

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Психологические приемы в своей работе применяет и зоопсихолог Сергей Клочко. Вот только работает он с животными. Например, маленький Харти имеет психологическую травму – примерно в возрасте трех месяцев его, уязвимого щенка, покусал взрослый лабрадор.

Поэтому преодолеть стресс и реабилитировать крупных собак в глазах маленького Харти – должен именно зоопсихолог. Он не просто учит командам, как кинолог. А работает именно с проблемой.

"Моя работа – совпадает с хобби. Это то, о чем я мечтал еще в детстве. И когда ты видишь результат – это очень хорошо. Ты понимаешь, что помог человеку разобраться в ситуации. Наладить жизнь человека, и собаки в том числе", – говорит Сергей.

Давать точные прогнозы, на кого начинать учиться сейчас, чтобы быть с работой потом, слишком сложно, – говорят в центрах занятости. Мир меняется стремительно, а с ним и требования к кандидатам. Поэтому – с работой будет тот, кто учится новому.

Напомним, сайт "Сегодня" писал: через пять лет задавать тренды на рынке труда будут другие факторы. Тем, кто сейчас определяется с будущей профессией, советуют обратить внимание на менеджмент по продажам и персонала, агросектор, IT-сферу, экологию, а также сферу услуг и рабочие специальности (особенно те, которые касаются автомобильного ремонта).