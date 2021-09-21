Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Доллар в Украине застопорился – курс НБУ

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
21 сентября, 08:42
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 21 сентября
Гривня продолжает укрепляться
Гривня продолжает укрепляться

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 21 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,71 грн;
  • 1 евро – 31,27 грн;
  • 1 злотый – 6,8 грн;
  • 10 российских рублей – 3,63 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара подорожал на 1 копейку, а евро подешевел на 19 копеек. Злотый снизился в цене на 8 копеек, а рубли – на 5 копеек.

Реклама

В четверг, 20 сентября, доллар на межбанке подорожал на 1 копейку, тем временем евро снизился в цене на 9 копеек.

  • Доллар к завершению торгов стоил 26,78/26,7 грн (покупка/продажа).
  • Евро к закрытию торгов торговался на уровне 31,26/31,27 грн (покупка/продажа).

Что ждет доллар в ближайшее время

Как рассказал сайту "Сегодня" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в течение недели небольшие колебания курса возможны, в том числе и с изменением тренда по доллару на нисходящий и снова на восходящий, но это не значит, что настала пора девальвации гривни.

"На следующей неделе гривня может снова укрепиться, все будет зависеть от спроса и предложения. Опуститься курсу к 26,5 грн/доллар не позволит регулятор, он тут же выкупит излишки валюты", – прогнозирует Александр Охрименко.

Реклама

Что происходило с курсом:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.71

Евро (€)

31.27

Российский рубль (₽)

0.36

Опрос
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять