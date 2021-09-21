Доллар в Украине застопорился – курс НБУ

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 21 сентября

Гривня продолжает укрепляться

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 21 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,71 грн;

1 евро – 31,27 грн;

1 злотый – 6,8 грн;

10 российских рублей – 3,63 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара подорожал на 1 копейку, а евро подешевел на 19 копеек. Злотый снизился в цене на 8 копеек, а рубли – на 5 копеек.

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В четверг, 20 сентября, доллар на межбанке подорожал на 1 копейку, тем временем евро снизился в цене на 9 копеек.

Доллар к завершению торгов стоил 26,78/26,7 грн (покупка/продажа).

Евро к закрытию торгов торговался на уровне 31,26/31,27 грн (покупка/продажа).

Что ждет доллар в ближайшее время

Как рассказал сайту "Сегодня" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в течение недели небольшие колебания курса возможны, в том числе и с изменением тренда по доллару на нисходящий и снова на восходящий, но это не значит, что настала пора девальвации гривни.

"На следующей неделе гривня может снова укрепиться, все будет зависеть от спроса и предложения. Опуститься курсу к 26,5 грн/доллар не позволит регулятор, он тут же выкупит излишки валюты", – прогнозирует Александр Охрименко.

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Что происходило с курсом: