Доллар в Украине застопорился – курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 21 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:
- 1 доллар США – 26,71 грн;
- 1 евро – 31,27 грн;
- 1 злотый – 6,8 грн;
- 10 российских рублей – 3,63 грн.
По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара подорожал на 1 копейку, а евро подешевел на 19 копеек. Злотый снизился в цене на 8 копеек, а рубли – на 5 копеек.
В четверг, 20 сентября, доллар на межбанке подорожал на 1 копейку, тем временем евро снизился в цене на 9 копеек.
- Доллар к завершению торгов стоил 26,78/26,7 грн (покупка/продажа).
- Евро к закрытию торгов торговался на уровне 31,26/31,27 грн (покупка/продажа).
Что ждет доллар в ближайшее время
Как рассказал сайту "Сегодня" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в течение недели небольшие колебания курса возможны, в том числе и с изменением тренда по доллару на нисходящий и снова на восходящий, но это не значит, что настала пора девальвации гривни.
"На следующей неделе гривня может снова укрепиться, все будет зависеть от спроса и предложения. Опуститься курсу к 26,5 грн/доллар не позволит регулятор, он тут же выкупит излишки валюты", – прогнозирует Александр Охрименко.
Что происходило с курсом:
- В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
- Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).