Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Стрілянина в університеті в Пермі Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Долар в Україні застопорився – курс НБУ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
21 вересня, 08:42
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 21 вересня
Гривня продовжує зміцнюватися
Гривня продовжує зміцнюватися

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 21 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,71 грн;
  • 1 євро – 31,27 грн;
  • 1 злотий – 6,8 грн;
  • 10 російських рублів – 3,63 грн.

У порівнянні з попереднім банківським днем курс долара подорожчав на 1 копійку, а євро подешевшав на 19 копійок. Злотий знизився в ціні на 8 копійок, а рублі – на 5 копійок.

Реклама

У четвер, 20 вересня, долар на міжбанку подорожчав на 1 копійку, тим часом євро знизився в ціні на 9 копійок.

  • Долар до завершення торгів коштував 26,78/26,7 грн (купівля/продаж).
  • Євро до закриття торгів торгувався на рівні 31,26/31,27 грн (купівля/продаж).

Що чекає долар найближчим часом

Як розповів сайту "Сьогодні" президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, протягом тижня невеликі коливання курсу можливі, в тому числі і зі зміною тренду по долару на спадний і знову на висхідний, але це не означає, що настала пора девальвації гривні.

"Наступного тижня гривня може знову зміцнитися, все залежатиме від попиту і пропозиції. Опуститися курсу до 26,5 грн/долар не дозволить регулятор, він у ту ж мить же викупить надлишки валюти", – прогнозує Олександр Охрименко.

Реклама

Що відбувалося з курсом:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.71

Євро (€)

31.27

Російський рубль (₽)

0.36

Опитування
Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти