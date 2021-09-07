В Украине появились первые официальные коллекторы

Национальный банк Украины зарегистрировал пять компаний, которые теперь имеют официальный статус коллекторских, согласно новому закону, вступившему в силу в июле.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Соответствующие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 3 сентября 2021 года.
Теперь в Украине есть пять официальных коллекторских компаний:
- ООО "Компания Аксилиум" (ЕГРПОУ 43227197);
- ООО "Инфидис" (ЕГРПОУ 41476560);
- ООО "Финтех-Колект" (ЕГРПОУ 44364802);
- ООО "Служба исполнения взыскания" (ЕГРПОУ 44303859);
- ООО "Украинское коллекторское агентство" (ЕГРПОУ 41501722).
Отметим, в Украине в 2021 году впервые законодательно урегулировали деятельность коллекторских компаний и финансовых учреждений по просроченной задолженности по потребительским кредитам. Чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.
После 14 октября 2021 года, в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг по урегулированию просроченной задолженности.
Напомним, ранее у Национального банка появилась новая стратегия.
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