Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня" ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

В Украине появились первые официальные коллекторы

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
7 сентября, 21:29
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Коллекторские компании, которые до 14 октября 2021 года не попадут в реестр НБУ, не будут иметь право на соответствующую деятельность
НБУ зарегистрировал пять коллекторских компаний
НБУ зарегистрировал пять коллекторских компаний / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины зарегистрировал пять компаний, которые теперь имеют официальный статус коллекторских, согласно новому закону, вступившему в силу в июле.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Реклама

Соответствующие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 3 сентября 2021 года.

Теперь в Украине есть пять официальных коллекторских компаний:

  • ООО "Компания Аксилиум" (ЕГРПОУ 43227197);
  • ООО "Инфидис" (ЕГРПОУ 41476560);
  • ООО "Финтех-Колект" (ЕГРПОУ 44364802);
  • ООО "Служба исполнения взыскания" (ЕГРПОУ 44303859);
  • ООО "Украинское коллекторское агентство" (ЕГРПОУ 41501722).

Отметим, в Украине в 2021 году впервые законодательно урегулировали деятельность коллекторских компаний и финансовых учреждений по просроченной задолженности по потребительским кредитам. Чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.

Реклама

После 14 октября 2021 года, в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг по урегулированию просроченной задолженности.

Напомним, ранее у Национального банка появилась новая стратегия.

Также сайт "Сегодня" сообщал о разоблачении схемы с фейковыми кредитами.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять