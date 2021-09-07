В Украине появились первые официальные коллекторы

Коллекторские компании, которые до 14 октября 2021 года не попадут в реестр НБУ, не будут иметь право на соответствующую деятельность

НБУ зарегистрировал пять коллекторских компаний / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины зарегистрировал пять компаний, которые теперь имеют официальный статус коллекторских, согласно новому закону, вступившему в силу в июле.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Соответствующие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 3 сентября 2021 года.

Теперь в Украине есть пять официальных коллекторских компаний:

ООО "Компания Аксилиум" (ЕГРПОУ 43227197);

ООО "Инфидис" (ЕГРПОУ 41476560);

ООО "Финтех-Колект" (ЕГРПОУ 44364802);

ООО "Служба исполнения взыскания" (ЕГРПОУ 44303859);

ООО "Украинское коллекторское агентство" (ЕГРПОУ 41501722).

Отметим, в Украине в 2021 году впервые законодательно урегулировали деятельность коллекторских компаний и финансовых учреждений по просроченной задолженности по потребительским кредитам. Чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.

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После 14 октября 2021 года, в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг по урегулированию просроченной задолженности.

Напомним, ранее у Национального банка появилась новая стратегия.

Также сайт "Сегодня" сообщал о разоблачении схемы с фейковыми кредитами.