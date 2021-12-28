Не минуло і двох років: платіжний сервіс ePayments відновив роботу після заморозки

Акаунти британського платіжного сервісу заблокували ще взимку 2020 року

Популярний британський платіжний сервіс відновлює свою роботу / Фото: Getty Images, Facebook, Колаж: Сьогодні

Британський платіжний сервіс ePayments сповістив про відновлення роботи після дворічної заморозки, що була викликана вимогою регулятора.

Про це йдеться в офіційному блозі ePayments.

Реклама

Нагадаємо, в лютому 2020 року сервіс заблокували. У Твіттері вони дали коментар з приводу блокування, а також всіляко намагалися заспокоїти своїх клієнтів.

"ePayments разом з Управлінням з фінансового регулювання і нагляду Великобританії (FCA) ухвалили рішення про припинення всієї діяльності за рахунками клієнтів. Це рішення ухвалили після перевірки FCA систем і засобів ePayments по боротьбі з відмиванням грошей", — написали вони в Твіттері після блокування.

Що трапилося з часу припинення роботи?

Акціонери компанії інвестували 15 млн фунтів з ціллю втримати 150 співробітників та надали надали необхідні ресурси для відновлення та покращення можливостей ePayments.

Компанія найняла 50 нових членів команди", а також залучила 4 провідні фірми для пропрацювання структури ризиків та захисту клієнтів.

ePayments працювали над планом повернення коштів клієнтам, чиї рахунки були заблоковані. Зазначається, що перші повернення припали на березень 2020 року.

До 2025 року компанія погодила бізнес-план, тому гарантує клієнтам безпеку та планує розвивати сервіс, як мінімум, до цього часу.

У майбутньому ePayments планує доповнити сервіс додатковими валютами та новими функціями, такими як Apple Pay, Google Pay, додати віртуальні картки для безпечних покупок в інтернеті та можливість автоматичних податкових платежів.

НБУ запускає нове покоління СЕП

З 20 серпня 2022 року запрацює нове покоління системи електронних платежів (СЕП) Національного банку України на базі міжнародного стандарту обміну електронними повідомленнями між організаціями в сфері фінансів (ISO 20022).

Реклама

Завдяки впровадженню міжнародного стандарту ISO 20022 платіж збагатиться додатковою інформацією. Також можна буде автоматизувати значну кількість процесів при обробці платежів.

Терміни переходу на нове покоління СЕП визначені в постанові № 93 "Про введення міжнародного стандарту ISO 20022 до платіжної інфраструктури України".

Постанова поширюється на таких учасників СЕП:

Реклама

банки України;

Державна казначейська служба України;

Національний депозитарій України та ін.

Також Національний банк України зареєстрував п'ять компаній, які тепер мають офіційний статус колекторських, згідно з новим законом, що набув чинності в липні.

Раніше ми писали про різні платіжні системи, за допомогою яких можна надіслати гроші з Польщі в Україну чи навпаки.