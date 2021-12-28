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Не минуло і двох років: платіжний сервіс ePayments відновив роботу після заморозки

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
28 грудня, 16:15
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Акаунти британського платіжного сервісу заблокували ще взимку 2020 року
Популярний британський платіжний сервіс відновлює свою роботу
Популярний британський платіжний сервіс відновлює свою роботу / Фото: Getty Images, Facebook, Колаж: Сьогодні

Британський платіжний сервіс ePayments сповістив про відновлення роботи після дворічної заморозки, що була викликана вимогою регулятора.

Про це йдеться в офіційному блозі ePayments.

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Нагадаємо, в лютому 2020 року сервіс заблокували. У Твіттері вони дали коментар з приводу блокування, а також всіляко намагалися заспокоїти своїх клієнтів.

"ePayments разом з Управлінням з фінансового регулювання і нагляду Великобританії (FCA) ухвалили рішення про припинення всієї діяльності за рахунками клієнтів. Це рішення ухвалили після перевірки FCA систем і засобів ePayments по боротьбі з відмиванням грошей", — написали вони в Твіттері після блокування.

Що трапилося з часу припинення роботи?

  • Акціонери компанії інвестували 15 млн фунтів з ціллю втримати 150 співробітників та надали надали необхідні ресурси для відновлення та покращення можливостей ePayments.
  • Компанія найняла 50 нових членів команди", а також залучила 4 провідні фірми для пропрацювання структури ризиків та захисту клієнтів.
  • ePayments працювали над планом повернення коштів клієнтам, чиї рахунки були заблоковані. Зазначається, що перші повернення припали на березень 2020 року.
  • До 2025 року компанія погодила бізнес-план, тому гарантує клієнтам безпеку та планує розвивати сервіс, як мінімум, до цього часу.

У майбутньому ePayments планує доповнити сервіс додатковими валютами та новими функціями, такими як Apple Pay, Google Pay, додати віртуальні картки для безпечних покупок в інтернеті та можливість автоматичних податкових платежів.

НБУ запускає нове покоління СЕП

З 20 серпня 2022 року запрацює нове покоління системи електронних платежів (СЕП) Національного банку України на базі міжнародного стандарту обміну електронними повідомленнями між організаціями в сфері фінансів (ISO 20022).

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Завдяки впровадженню міжнародного стандарту ISO 20022 платіж збагатиться додатковою інформацією. Також можна буде автоматизувати значну кількість процесів при обробці платежів.

Терміни переходу на нове покоління СЕП визначені в постанові № 93 "Про введення міжнародного стандарту ISO 20022 до платіжної інфраструктури України".

Постанова поширюється на таких учасників СЕП:

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  • банки України;
  • Державна казначейська служба України;
  • Національний депозитарій України та ін.

Також Національний банк України зареєстрував п'ять компаній, які тепер мають офіційний статус колекторських, згідно з новим законом, що набув чинності в липні.

Раніше ми писали про різні платіжні системи, за допомогою яких можна надіслати гроші з Польщі в Україну чи навпаки.

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